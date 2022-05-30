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Yetişkin film yıldızı itirafıyla herkesi şaşırttı! “Erotik tüyolarım evlilikleri kurtardı”

30.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı 35 yaşındaki Alexis Fawx, sosyal medya paylaşımlarının sonrasında popülerliğinin artması üzerine ilginç bir itirafta bulundu. Başkalarının cinsel hayatına yardım ettiğini ve bu misyonu sayesinde evliliklerinden kurtulduğundan söz eden Fwax, “Ben iyilik yapıyorum” dedi.

Yetişkin film yıldızı itirafıyla herkesi şaşırttı! “Erotik tüyolarım evlilikleri kurtardı”

Orduda asker olarak çalıştıktan sonra görevinden istifa ederek yetişkin film sektörüne adım aran Fawx, paylaşımlarının kendisine ve takipçilerine kendilerini iyi hissettirdiğini dile getirdi. Sadece erkeklerin kendisini takip etmediğini ve kadın hayranlarıyla arasında özel bir bağ olduğundan söz eden Fawx, “Kendi bedenlerinde iyi hissetmeleri için kadınlara özel olarak paylaşımlar yapıyorum. Birlikte benim paylaşımlarımı izleyen çiftler var ve favorileri olduğumu söylüyorlar” diye konuştu.

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“ONLARA İYİ HİSSETTİRİYORUM”

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde popüler olduğunu ve kendisini izleyenlerin özgüvenlerinin arttığını dile getiren Fawx, “Onlara iyi hissettiriyorum. Erotik paylaşımlarım evlilikleri kurtardı. Cinselliğin bir tabu olarak görülmesini ve kadın ile erkeklerin bu konuda güç savaşına girmesini onaylamıyorum. Bu kadının da kendisini güçlü ve mutlu hissettiği bir alan olmalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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