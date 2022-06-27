Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı! Ayrılık söz konusu olunca...

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, yakın zamanda erkeklerin kolay ve ucuz olduğunu söylediği ve kadınların istedikleri erkekleri istediği zaman elde edebileceğini söylemişti. Bunun üzerine kullanıcılar kendisine öyleyse neden hala evli olmadığını sordu. Khalifa'nın bu soruya verdiği cevap yüzbinlerce beğeni aldı. Ünlü güzel ''Sözleşme yenilemiyorum da ondan.'' diye cevapladı ve ekledi ''Boşanmakla uğraşmam. Direk kilitleri değiştiririm (ki yaptım da).''

EVLİ OLUP OLMADIĞI MERAK KONUSU

Khalifa'nın bu cevabı takipçilerinde merak uyandırdı. Birçok kişi Khalifa'nın evli olup olmadığını sorgulamaya başladı. Kimileri de bu cevabını başarısız evliliklerine yordu. Khalifa geçen yıl nişanlısı Robert Sandberg'den ayrıldığını duyurmuştu. Pandemi sebebiyle ertelenen evliliklerinin 2020 yılında gerçekleştiği söylendi ama ikilinin gerçekten evlenip evlenmediği netleşmedi. Düğün töreni yapmaları beklenen çiftin ilk yıl dönümlerinden sadece bir ay sonra Khalifa ayrıldıklarını duyurdu.

TEK EVLİLİĞİ OLMAYABİLİR

Ancak iddialar Khalifa'nın tek evliliğinin bu olmadığını söylüyor. Genç yıldızın yetişkin film sektöründeki kariyerinin de devam ettiği 2011 ve 2014 yılları arasında da evli olduğu iddia edildi. Kimliği açıklanmayan eski eşinin Mia'nın liseden arkadaşı olduğu söyleniyor. Mia Khalifa şu anda Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile birlikte.



