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Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, terapi için servet harcadığını itiraf etti! “Kendimi durdurmalıyım”

13.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, Twitter’da yaptığı paylaşımların sonrasında dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Hiçliğe yönelik yaptığı paylaşımlarla hayranlarını endişelendiren Khalifa, psikoloğa gittiğini ve terapiye 65 bin sterlin (1 milyon 369 bin TL) harcadığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, terapi için servet harcadığını itiraf etti! “Kendimi durdurmalıyım”

Yetişkin film yıldızı olarak ünlendikten sonra sektörün şiddetli hale geldiğini ve Taliban tarafından tehdit edildiğini iddia ederek kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Sosyal medyadan seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak kısa sürede geniş bir gelire sahip olmayı başardığını açıklayan Khalifa, sosyal medyadan kendisine yöneltilen olumsuz eleştirileri dikkate almadığını söyledi.

HARCADIĞI MİKTARI AÇIKLADI

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Sektöre ilk başladığında zor bir hayatı olduğunu belirten Khalifa, hayatı boyunca terapi seanslarına büyük miktarda para harcadıktan sonra her gün kendisini başkalarına teşhis koymaktan alıkoymak için büyük bir uğraş verdiğini itiraf etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Khalifa, “Hayatımda şimdiye kadar terapiye harcadığım 65 bin sterlini her gün başkalarını teşhis etmek için kullanmaktan kendimi alıkoymak zorundayım. Kendimi durdurmalıyım" notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Khalifa’nın paylaşımından dolayı onu tebrik etmeyi ihmal etmedi. Twitter’da 4.4 milyon takipçisi fenomen ismin terapiyle ilgili deneyimlerini paylaşması sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar aldı.

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sosyal medya Mia Khalifa
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