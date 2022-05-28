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Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, yatağına uzanırken çekilen pozunu paylaştı! Sosyal medyayı salladı

28.05.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor. Son olarak 27.8 milyon takipçisine uykudan yeni uyanmış yatağında uzanırken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Khalifa, sosyal medyayı sallamayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, yatağına uzanırken çekilen pozunu paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa , yatağından tamamen doğal bir fotoğrafını sosyal medyadaki takipçilerinin beğenisine sundu. Anlık çekilen fotoğrafına Khalifa, “Benden ve gözlerimdeki çapaklardan herkese günaydın” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Lübnanlı fenomenin yatak odasında yaptığı paylaşım hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenomenin doğal güzelliğini övenlerin yanı sıra, estetik operasyonlar sayesinde doğal olmadığını savunanlar da yerini aldı. Kendisine yönelik olarak yapılan olumsuz eleştirilere aldırış etmediğini ifade eden Khalifa,astroloji uygulaması Costar'ın kendisine her gün "Gençken ihtiyaç duyduğun kişi ol" şeklinde bir hatırlatma gönderen bir ekran görüntüsünü paylaştı.

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Mia Khalifa
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