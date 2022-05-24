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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, çocukluk fotoğrafını paylaştı! “İçinizdeki çocuğu öldürmeyin”

24.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz etmeyi başarıyor. Sosyal medyada popülerliğini arttıran Khalifa, son paylaşımında içsel yolculuğunu anlatan duygusal bir gönderi yayınladı. Diş telleriyle gülümsediği çocukluk fotoğrafını paylaşan Khalifa, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, içsel yolculuğunu anlatan duygusal bir paylaşım yaparak sosyal medyadaki takipçilerine seslendi. Gönderisinde gözyaşlarına boğularak çocukluk fotoğrafını paylaşan ve o döneme ait hissettiği güzel duygulardan söz eden 29 yaşındaki fenomen, kullanıcıların hayatlarında sevmeyi öğrendikleri ve geçmişteki benliklerinin takdir edeceği bir şeyi paylaştığı bir trendin parçası olarak bu fotoğrafı yayınladı.

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“BU BENİ MAHVETTİ”

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Lübnanlı fenomen, diş telli bir çocukluk fotoğrafını paylaşarak “İçsel yolculuğunu yeniden yaşamak biraz canımı acıttı. Bu beni mahvetti. İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin” dedi.

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Mia Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede 88 bin izlenmeye ulaştı ve binler yorum aldı. Hayranları fenomen ismin paylaşımını desteklerken eski halini paylaşabilecek kadar cesaretli olduğu için kendisini tebrik ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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