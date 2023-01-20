Sosyal medya fenomeni Nelly London kendi cinsel ilişki oyuncağı serisini satışa çıkarttı! “Bunu hak ediyorsunuz”

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Nelly London, Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlarının ardından yeni bir girişimiyle takipçilerini selamladı. Cinselliğin toplumsal olarak konuşulmayan bir konu olarak damgalandığını ifade eden London, kendi markasını kurarak cinsel ilişki oyuncaklarından oluşan serisini satışa çıkarttığını açıkladı. London’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından ilgi gördü.

“BU KESİNLİKLE DELİLİK”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cinsel ilişki oyuncakları serisinin satışa çıkartıldığını duyuran London gönderisine, “Nihayet zamanı geldi. Önümüzdeki birkaç hafta gerçekten hepimiz için çok heyecanlı olacak. Bir oyuncak serisi yolculuğa çıkıyor. Bunu hak ediyorsunuz” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları göndeirye yoğun ilgi gösterirken yorumlar da peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Aman Tanrım seninle gurur duyuyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu kesinlikle delilik” yorumunu yaptı.