Trend alarmı! Sosyal medyada regl kanıyla çiçek sulama akımı popüler oldu

Evlerinde bitki olmayan insanları sayısı çok azdır. Hatta kimileri onları çocukları büyütüp her gün ilgilenirler. Çiçekleriyle konuşanlar hatta onlara şarkı söyleyenlere dahi denk gelmişsinizdir. Ancak sosyal medyada popüler olan akım biraz daha farklı. Son günlerde başlayan yeni bitki akımına göre, insanlar evlerindeki çiçekleri regl kanlarıyla suluyorlar.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİ BULUNUYOR

Regl kanı ile bitki sulamanın çok çeşitli yöntemleri bulunuyor. Trend olan akımda bazıları kanlarını sulayla seyreltmeyi tercih ederken bazıları ise direkt olarak döküyor. Bunu akımı deneyen kadınlar çok kısa sürede evlerindeki bitkilerin hızla büyüyüp çoğaldığını iddia ediyor. Bitkileri büyüttüğünü düşünmelerinin nedeni ise regl kanının içerdiği besleyici öğeler. Menstrüel kanın içerisinde bulunan nitrojen, fosfor ve potasyumun hem insan vücudu hem de bitki metabolizması için yararlı olduğu söyleniyor.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN KANI ÇIKARTIYORLAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise regl döneminde giydikleri iç çamaşırlarını temiz bir kova suyun içerisinde yıkıyor. Daha sonrasında ise bu suyu ise bitkilere döküyorlar.

Bazıları ise menstrual kap kullanıyor ve kanı su ile seyrelttikten sonra bitkileri sulamayı seçiyor. Hatta bir gece buzdolabında bekleten sosyal medya kullanıcılarını görmek dahi mümkün.



