Sosyal medya fenomeni Sarah Landry, saniyeler içinde çekilen fotoğraflarıyla şaşkınlık yarattı

Sosyal medya genellikle kişilerin kendilerinin en iyi versiyonlarına ait görselleri paylaştığı bir yere dönüştü. Bu nedenle takipçi sayısı yüksek olan kişilerin fiziksel özellikleri ve yaşam tarzı mercek altına alınmaya başlandı. Çoğu kullanıcı fenomenler ve ünlülerle kendilerini kıyaslayarak özgüvensiz hissediyor. Beden pozitifliği savunucusu ve yazar Sarah Landry, takipçilerini bedenlerini takdir etmeye ve anı yaşamaya çağırdı.

“DOĞRU POZLA MÜKEMMELE ULAŞABİLİRSİNİZ”

Kısa süre önce anne olan Sarah Landry, doğum serüvenine ve bedenindeki değişikliklere dait yaptığı paylaşımlarla 2.1 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. En son gönderisinde Sarah, poz vermenin gücünü kanıtlayan anları yan yana paylaştı. Sarah gönderisine, “Kendimle ve bedenimle huzur buluyorum. Kendimi seviyorum” notunu ekledi. Sarah’ın gönderisi kısa sürede binlerce yoruma ve beğeniye ulaştı. Birçok kullanıcı doğal halini paylaştığı ve kendilerine ilham olduğu için Sarah’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



