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Sosyal medya fenomeni Sarah Landry, saniyeler içinde çekilen fotoğraflarıyla şaşkınlık yarattı

24.01.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut pozitifliği savunucusu ve yazar Sarah Landry, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik tabularına meydan okuyan paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kullanıcıların hayatlarını ve kendilerini çoğu zaman fenomenlerle kıyasladığını dile getiren Landry, doğal halini paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya fenomeni Sarah Landry, saniyeler içinde çekilen fotoğraflarıyla şaşkınlık yarattı

Sosyal medya genellikle kişilerin kendilerinin en iyi versiyonlarına ait görselleri paylaştığı bir yere dönüştü. Bu nedenle takipçi sayısı yüksek olan kişilerin fiziksel özellikleri ve yaşam tarzı mercek altına alınmaya başlandı. Çoğu kullanıcı fenomenler ve ünlülerle kendilerini kıyaslayarak özgüvensiz hissediyor. Beden pozitifliği savunucusu ve yazar Sarah Landry, takipçilerini bedenlerini takdir etmeye ve anı yaşamaya çağırdı.

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“DOĞRU POZLA MÜKEMMELE ULAŞABİLİRSİNİZ”

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Kısa süre önce anne olan Sarah Landry, doğum serüvenine ve bedenindeki değişikliklere dait yaptığı paylaşımlarla 2.1 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. En son gönderisinde Sarah, poz vermenin gücünü kanıtlayan anları yan yana paylaştı. Sarah gönderisine, “Kendimle ve bedenimle huzur buluyorum. Kendimi seviyorum” notunu ekledi. Sarah’ın gönderisi kısa sürede binlerce yoruma ve beğeniye ulaştı. Birçok kullanıcı doğal halini paylaştığı ve kendilerine ilham olduğu için Sarah’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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