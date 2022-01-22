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Caminin önünde iç çamaşırı ve başörtüyle poz verdi! Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

22.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğrafçı Maria Katanova ve ismi açıklanmayan model, Rusya'nın başkenti Moskova’daki bir caminin önünde gerçekleştirdikleri çekimle sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi. Fotoğrafçı gelen tepkilerin üzerine özür diledi.

Caminin önünde iç çamaşırı ve başörtüyle poz verdi! Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Bir model ve fotoğrafçı Moskova’daki caminin önünde yaptıkları çekimle tepkilerin hedefi oldu. Çekimler sırasında modelin tercih ettiği kıyafetler sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. İsmi açıklanmayan model, çekim için siyah bir iç çamaşırı takımı, beyaz bir palto ve siyah başörtüsü tercih etti. Karların üzerinde caminin hemen önünde gerçekleştirilen çekimin sonrasında gelen büyük tepkilerle birlikte fotoğrafçı özür diledi.

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“DUYGULARI İNCİTMEK İSTEMEDİM”

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Fotoğraf çekimlerinin dini binaların dışına poz veren bir dizi fakrlı modeli içerdiğini söyleyen Katanova, “İbadet edenlerin duygularını incitmek gibi bir niyetim yoktu. Amaç tam tersiydi, dini binaların fonunda yarı çıplak sosyal medya fenomenlerinin fotoğraf çekimleriyle başlayan bu dalgayı önlemek istedim. Fotoğrafların farklı bir şekilde anlaşılmasından dolayı çok üzgünüm” dedi.

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Avukat Alexandra Gudimenko, yargılanması halinde Maria'nın Ceza Kanunu'nun 148. maddesinin 2. bölümü uyarınca para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova
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