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Sosyal medya fenomeni Sopjie Lait, hayranlarına fazla kiloların sorun olmadığını gösterdi! Pozları tepki çekti

13.12.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness eğitmeni olan fenomen Sophie Lait, beden pozitifliği paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından herkesin bedenini kabul etmesi gerektiğini savunan Lait, fazla kiloları nedeniyle eleştirenlere seksi pozlarıyla cevap verdi. Lait’in sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Sopjie Lait, hayranlarına fazla kiloların sorun olmadığını gösterdi! Pozları tepki çekti

Sosyal medya hesabında yaklaşık 125 bin takipçisi bulunan Lait sıklıkla spor kıyafetleri ve iç çamaşırlarıyla poz veriyor. Çoğu insanın fazla kilolarından dolayı kendisini özgüvensiz hissettiğini dile getiren Lait, bu duruma kendi yöntemlerine göre bir çözüm üretti. Ayna karşısında iç çamaşırlarıyla poz veren Lait gönderisine “Göbeğiniz olduğu için daha az seksi değilsiniz” notunu ekledi.

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“BEĞENİ TAMAMEN VÜCUDUMUN GÖRÜNTÜSÜNE BAĞLIYDI”

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Ergenlik dönemlerinde fazla kiloları sebebiyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Lait, “Beğenilmenin her zaman vücudumun nasış göründüğüne bağlı olduğuna inandım. Bu güzellik algısı tamamen karnımın ne kadar düz ve bacaklarımın ne kadar pürüzsüz olduğuna bağlıydı. Ancak sürekli olarak mükemmel görünmeye çalışmak bir noktadan sonra üzüntü verici olmaya başladı. Fazla kilolu olmanın başarısız olduğumuz anlamına geldiğine inandırıldık” dedi.

Henüz 14 yaşındayken diyet yapmaya başladığını dile getiren Lait, “En zayıf olduğum zamanlarda bile kendimi asla yeterli hissetmedim. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bedenimizi inanılmaz bir strese sokuyoruz. Yaşlandıkça kendimin ve başka kadınların vücutlarını kucaklamaya başladım. Hepimizin yıllarla birlikte oluşan selülit, çatlak ve kırışıklıklarımız var. Bunları sevin. Çünkü yaşanmışlıkları hatırlatıyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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