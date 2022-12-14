Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow bikinili paylaşımıyla göz kamaştırdı: 'Kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Geçtiğimiz günlerde Matt Poole ile olan ilişkisinin sona erdiğini ortaya çıkaran şifreli bir gönderi paylaşan Tammy Hembrow, son gönderisiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeşil tonlarında el işi bir bikiniyle giyerken çarpıcı bir görüntü sergileyen 3 çocuk annesinin fotoğrafları, hayranları tarafından kısa süre önce ilişkisini bitirdiği iddia edilen Matt Poole'e neleri kaçırdığını gösterir cinsten bulundu. Birçok kullanıcı onun 3 çocuk annesi olduğuna inanamadıklarını dile getirdi ve ne kadar harika göründüğünü vurguladı.

SET ÇALIŞANINA ANLATTI

Yakın zamanlı bir haberde, Hembrow'un bir set çalışanıyla yaptığı sohbette kızları Posy'yi karşıladıktan sadece yedi ay sonra erkek arkadaşından ayrıldığına dair söylentileri doğruladığı ortaya çıktı. Set çalışanın anlattığına göre Tammy, kendisinin ve Matt'in kısa bir süre önce ayrıldığını ve artık kendi işini yaptığını bu yüzden kızını sete getirdiğini söyledi.

AÇIKLAMA GEREĞİ DUYMADI

Ayrıca, herkese ve özellikle de çocuklarına olan saygısından dolayı bir açıklama yapma gereği duymadığını açıkladı.

2020'de çıkmaya başlayan ve Kasım 2021'de nişanlandıklarını duyuran çiftin ayrılık söylentileri, Posy'nin doğumundan sadece üç ay sonra, Ağustos ayında başlamıştı. Haberlerden sadece iki hafta sonra ise, Tammy ve Matt birlikte ilk çocuklarını bekliyorlardı.