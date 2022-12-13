Sosyal medya fenomeni Karina Irby böyle meydan okudu! Çırılçıplak soyunup...

Tüm vücut formlarının mükemmel olduğunu savunan ve sık sık bunu kanıtlamak için paylaşımlar yaparak kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Irby, yakın zamanda şişkin karnının bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu gönderisinin ardından birçok kullanıcı, türlü yorumlarla Irby'yı eleştirdi.

Birçok insan onu vücut pozitifliği kisvesi altında kendini salmakla eleştirirken, kimileri de bu kadar yoğun bir şişkinliğin bir sağlık sorunu ya da kötü beslenmeyle ilgili olabileceğini öne sürdü ve onu bir doktora görünmeye teşvik etti.

ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Sayısız acımasız yorum aldığını söyleyen 33 yaşındaki Avustralyalı Irby, buna karşılık bir başka gönderi paylaştı. Çırılçıplak soyunduğu bir fotoğrafı paylaşıp, göğüslerini “Bu bana sadece 'şişkin' olmanın ötesinde göründü. Bir doktora görünmeyi düşündün mü?” diye yazan bir kullanıcı yorumuyla sansürleyen genç fenomen, aldığı eleştirileri sindirmenin zor olduğunu savundu.

'GÖSTERİ MAYMUNU

Bu tür gönderilerini, benzer şeyler yaşayan insanların biraz da olsa iyi hissedebilmesi için paylaştığının altını çizen Irby, sahte hesaplardan ziyade hemcinslerinden bu tür yorumlar almanın oldukça yaralayıcı olduğunu söyledi ve insanları ona performans sergileyen bir maymun gibi davranmakla suçladı.

Karina'nın meydan okuyan gönderisi 32.000'den fazla beğeni ve onlarca destek yorumu topladı.