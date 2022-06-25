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Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, doğumundan bir hafta sonra karın kaslarını sergiledi

25.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow ve nişanlısı Matt Poole yaklaşık 1 hafta önce minik kızlarını kucağına aldı. Üçüncü kez anne olan Hembrow, doğumdan bir hafta sonra kızı Posy ile ayna karşısında çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Fenomen ismin kısa sürede doğum kilolarından kurtulması ve belirginleşen karın kasları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, doğumundan bir hafta sonra karın kaslarını sergiledi

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow kızı Posy’in doğumundan sadece bir hafta sonra vücudunu gösteren fotoğraflarını paylaştı. 15.1 milyon takipçisi bulunan Hembrow yaptığı paylaşımda doğumunu hayatının en zor ama en ödüllendirici anları olarak tanımladı.

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“İNSAN OLMAKTAN UZAK HİSSEDİYORUM”

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Sosyal medya takipçileriyle doğum sürecini paylaşan Hembrow gönderisine, “Şu anda insan olmaktan uzak ama mutlu hissediyorum. Doğum beklemediğimizden hızlı ve dramatikti. Doğum sonrasında oldukça şiddetli kanamam oldu. Ama sağ salim geldiği ve yine de asla unutamayacağım harika bir deneyim yaşadığı için çok şanslıyım." notunu ekledi.

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Yakın bir tarihte bir kez daha hamile kalma düşüncesinin bulunmadığını belirten Hembrow, “Yakında tekrar yapmak istediğimi söylemem ama kadınlar gerçekten inanılmaz varlıklar” dedi.

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Kızının doğumundan kısa bir süre sonra vücudunu paylaştığı hayranları Hembrow’a övgü dolu yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı Hembrow’un paylaşımına, “Şimdiden vücudun harika görünüyor. Bunun sırrı ne?” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Sen benim hamilelik sonrasındaki vücut hedefimsin” yorumuyla fenomen ismi övdü.

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sosyal medya
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