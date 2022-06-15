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Büyük beden model Ashley Graham, emzirme pozuyla gündemde! “Yorgunum ama buradayız”

15.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 18 milyon takipçisi bulunan büyük beden model Ashley Graham, geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Üç çocuk annesi olan Graham, ikizlerini emzirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyük beden model Ashley Graham, emzirme pozuyla gündemde! “Yorgunum ama buradayız”

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, ikinci kez doğum yaptı. İkiz çocuklarının dünyaya gelmesinden sonra hayatının değiştiğini ifade eden model, sosyal medya paylaşımlarına ara vermiyor. Zamanının büyük bir bölümünü ikizlerine ayırdığını ifade eden Graham, bebeklerini emzirdiği bir fotoğrafı paylaşarak “Yorgunum ama buradayız” notunu ekledi.

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BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

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Graham’ın paylaşımı kısa sürede yarım milyon beğeniyi geçerek 828 bin beğenmeye ulaştı. Büyük beden modelin paylaşımına takipçileri övgü dolu yorumlar yaparken birçok ünlü isim de gönderiye destek oldu. Graham’ın paylaşımına kullanıcıların büyük bölümü “Süper anne”, “Sen bir kahramansın”, “Harika görünüyorsun” yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Model Ashley Graham
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