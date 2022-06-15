Büyük beden model Ashley Graham, emzirme pozuyla gündemde! “Yorgunum ama buradayız”

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, ikinci kez doğum yaptı. İkiz çocuklarının dünyaya gelmesinden sonra hayatının değiştiğini ifade eden model, sosyal medya paylaşımlarına ara vermiyor. Zamanının büyük bir bölümünü ikizlerine ayırdığını ifade eden Graham, bebeklerini emzirdiği bir fotoğrafı paylaşarak “Yorgunum ama buradayız” notunu ekledi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Graham’ın paylaşımı kısa sürede yarım milyon beğeniyi geçerek 828 bin beğenmeye ulaştı. Büyük beden modelin paylaşımına takipçileri övgü dolu yorumlar yaparken birçok ünlü isim de gönderiye destek oldu. Graham’ın paylaşımına kullanıcıların büyük bölümü “Süper anne”, “Sen bir kahramansın”, “Harika görünüyorsun” yorumlarını yaptı.



