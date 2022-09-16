Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow ikonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına takipçilerinden yorum yağdı

Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki fitness fenomeni Tammy Hembrow, Instagram hesbaından özel hayatına dair yaptığı paylaşımlarla sıklıkla gündeme geliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında nişanlısı Matt Poole ile Posy adını verdikleri kızlarını kucağına alan Hembrow kısa bir sürede doğum kilolarından kurtulması ve yeniden fit bir görünüme kavuşmasıyla çok konuşulmuştu. 15.6 milyon takipçisi bulunan Hembrow üç çocuğuyla birlikte yaptığı tatilden kesitleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmemişti. Fenomen isim son olarak yıllardır kullandığı sarı saç renginden vazgeçerek takipçilerine yeni imajını gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya fenomeni Hembrow yeni saç rengini paylaştığı gönderisine kırmızı biber emojisiyle birlikte “Bu kim?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Hembrow’un yeni saç rengine övgü dolu yorumlar yaptı.

Beyaz bir tişört ve kırmızı rujla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Hembrow hayranlarından tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı Hembrow’un gönderisine “Görünce çığlık attım. Bu inanılmaz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Tek bir kelimeyle muhteşem” dedi.



