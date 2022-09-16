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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Bu kez şezlonga sere serpe uzandı

16.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatilinden bir türlü kopmayı başaramadı. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Llewellyn bir kez daha İspanya’nın İbiza Adası’nda yaptığı tatilinden çekilen bir kareyi paylaştı. Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Bu kez şezlonga sere serpe uzandı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn 460 bin Instagram takipçisine sahip ve sosyal medya hesaplarını aktif bir şekile kullanıyor. Sık sık sosyal medyadan seksi pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Llewellyn, yaz aylarında kendisine geniş bir tatil rotası çizmişti. Yaz aylarının bitmesine rağmen hâlâ tatil havasını estiren Llewellyn, İspanya’nın popüler tatil lokasyonu İbiza’da metalik bikinisiyle çekilen bir pozunu paylaştı.

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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

bikini metalik

Sosyal medya fenomeninin metalik bikini takımıyla şezlonga uzandığı anları gösterdiği paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başardı. Llewellyn gönderisine “Günaydın” notunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcı fenomen ismin gönderisine “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzel ve seksi” yorumuyla fenomen isme iltifat etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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