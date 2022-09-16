Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Bu kez şezlonga sere serpe uzandı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn 460 bin Instagram takipçisine sahip ve sosyal medya hesaplarını aktif bir şekile kullanıyor. Sık sık sosyal medyadan seksi pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Llewellyn, yaz aylarında kendisine geniş bir tatil rotası çizmişti. Yaz aylarının bitmesine rağmen hâlâ tatil havasını estiren Llewellyn, İspanya’nın popüler tatil lokasyonu İbiza’da metalik bikinisiyle çekilen bir pozunu paylaştı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya fenomeninin metalik bikini takımıyla şezlonga uzandığı anları gösterdiği paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başardı. Llewellyn gönderisine “Günaydın” notunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcı fenomen ismin gönderisine “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzel ve seksi” yorumuyla fenomen isme iltifat etti.



