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Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek göğüs dekolteli bluzuyla bir görene bir daha baktırdı! Dekoltesine kimse anlam veremedi

15.06.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Veronika Rajek hayranlarından tam not aldı. 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni sadece göğüs uçlarını örten bir bluzla kamera karşısına geçti. Fenomen ismin cesur paylaşımı hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek göğüs dekolteli bluzuyla bir görene bir daha baktırdı! Dekoltesine kimse anlam veremedi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Veronika Rajek ilginç kıyafet seçimiyle bir kez daha gündeme geldi. Kot kumaştan yapılan bir bluz ve etek takımı tercih eden fenomen isim dekolte seçimiyle kendisine hayran bıraktı. Göğüs uçlarını örten bluzuyla poz veren Rajek kıyafetini kovboylara benzetti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Rajek, “Bu şekilde at koltuğunda oturamazdım ama zaten kovboy gibi giyinmek paha biçilemez bir duygu” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıların yorum ve beğeni konusunda adeta yarıştığı gönderisinde Rajek’in güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı “Bu kadar güzellik hepimize zarar” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmelsin” yorumunu ekledi.

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