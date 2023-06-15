Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek göğüs dekolteli bluzuyla bir görene bir daha baktırdı! Dekoltesine kimse anlam veremedi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Veronika Rajek ilginç kıyafet seçimiyle bir kez daha gündeme geldi. Kot kumaştan yapılan bir bluz ve etek takımı tercih eden fenomen isim dekolte seçimiyle kendisine hayran bıraktı. Göğüs uçlarını örten bluzuyla poz veren Rajek kıyafetini kovboylara benzetti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Rajek, “Bu şekilde at koltuğunda oturamazdım ama zaten kovboy gibi giyinmek paha biçilemez bir duygu” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıların yorum ve beğeni konusunda adeta yarıştığı gönderisinde Rajek’in güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı “Bu kadar güzellik hepimize zarar” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmelsin” yorumunu ekledi.

