Sosyal medya fenomeni Victoria Lit’in tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan sosyal medya fenomeni Victoria Lit, yalnızca yetişkinlere yönelik bir platformdan seksi pozlarını satarak kısa sürede gelirini katlamayı başardı. 25 yaşındaki fenomen isim abonelerinin birbirinden tuhaf isteklerle kendisine geldiğini söyledi. Lit kendisine yapılan en tuhaf isteğin ise tükürüğünü satması olduğunu dile getirdi.

“HAYIR DİYEMEDİM”

Sosyal medya fenomeni hayranlarının binlerce dolarlık isteklerini yerine getirmenin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Lit, “Tükürüğümü satmam için 5 bin sterlin (yaklaşık 105 bin 148 TL) teklif etti. Hayır diyemedim. Başka bir zaman ise spor salonunda terlemiş görüntümün fotoğrafını istedi. Başka bir abonem ise üzerime süt döktüğüm anların videosunu arzu etti. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsine minnettarım” dedi.



