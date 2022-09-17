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Sosyal medya fenomeni Victoria Lit’in tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

17.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Victoria Lit yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir platform üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak aylık 20 bin dolarlık (yaklaşık 364 bin 576 TL) gelire sahip oldu. Abonelerinin özel isteklerini yerine getiren fenomen ismin tükürüğü bile binlerce dolar değerinde.

Sosyal medya fenomeni Victoria Lit’in tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan sosyal medya fenomeni Victoria Lit, yalnızca yetişkinlere yönelik bir platformdan seksi pozlarını satarak kısa sürede gelirini katlamayı başardı. 25 yaşındaki fenomen isim abonelerinin birbirinden tuhaf isteklerle kendisine geldiğini söyledi. Lit kendisine yapılan en tuhaf isteğin ise tükürüğünü satması olduğunu dile getirdi.

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“HAYIR DİYEMEDİM”

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Sosyal medya fenomeni hayranlarının binlerce dolarlık isteklerini yerine getirmenin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Lit, “Tükürüğümü satmam için 5 bin sterlin (yaklaşık 105 bin 148 TL) teklif etti. Hayır diyemedim. Başka bir zaman ise spor salonunda terlemiş görüntümün fotoğrafını istedi. Başka bir abonem ise üzerime süt döktüğüm anların videosunu arzu etti. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsine minnettarım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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