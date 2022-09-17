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Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Doktoru yasakladı ama Kraliçe’yi onurlandırmak için özel karışım hazırladı

17.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Steph Matto, gazını ve göğüs terini kavanozlara koyup satıyordu. İlginç girişimcilik deneyimi sayesinde Matto yılda 147 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 91 bin TL) kazanmayı başardı. Matto sağlık sorunları nedeniyle emekliliğe ayrıldığını açıklamıştı ancak Kraliçe 2. Elizabeth’i onurlandırmak için özel bir kavanoz yarattığını duyurdu.

Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Doktoru yasakladı ama Kraliçe’yi onurlandırmak için özel karışım hazırladı

ABD’nin Connecticut şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Steph Matto, ilk olarak gazını kavanozlayarak sattığı işi nedeniyle dünya basınında geniş yer edinmişti. Kalp krizi semptomlarıyla acil servisin yolunu tutan Matto, kendi girişimi olarak ilan ettiği benzersiz işinden vazgeçmek zorunda kaldı. Kilometrelerce uzakta yaşamasına rağmen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölüm haberini aldığında derin bir üzüntü hissettiğini dile getiren Matto son bir kavanoz hazırlamaya karar verdi.

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ÖZEL DİYET UYGULADI

kapak gaz 1

İngiliz bir müşterisinin özel isteğini yerine getirerek Kraliçe 2. Elizabeth’i onurlandırmak için bir kavanoz hazırlayan Matto yoğun bir uğraş sarf etti. Müşterisinin isteğini yerine getirebilmek için 24 saat boyunca sadece çörek, geyik eti, bisküvi ve kuru fasulye yiyen Matto sonunda gazını kavanozlamayı başardı. Kavanozu bir demlik İngiliz çayıyla yıkadı ve 1.735 sterlin (36 bin 486 TL) karşılığında müşterisine sattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kraliçe 2. elizabeth osuruk
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