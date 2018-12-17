Sosyal medya fenomenlerine vergi incelemesi! Paranın kaynağı sorgulanıyor

Dikkat çeken paylaşımlar ve videolarla sosyal medyada her gün çok sayıda kişiyi takipçi listelerine kazandıran fenomenler ile yine aynı mecralardaki ünlü isimlerin milyonluk hesapları reklam sektörünün de iştahını kabartıyor. Bir zamanlar TV, radyo, gazete, dergi ve internet sitelerinin ağırlıkla paylaştığı reklam pastasının yeni ortağı dikkat çeken hesaplar ile Youtube kanalları olmaya başladı.

500 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Bazen direk, bazen viral, bazen de hesap sahibinin test ederek reklamını yaptığı ürünlerden fenomenlerin elde ettiği aylık kazançlar ise 500 bin TL'yi aşıyor. Sadece fenomenler değil başta şarkıcılar olmak üzere alanlarında ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden şöhretin getirisini hatırı sayılır oranlarla alıyor. Bu tarz hesapların ve Youtube kanallarının çoğunun arka planınında ise artık bir ekip bulunuyor. Etkileşimi ve takipçi sayısını arttırmak için kurulan stüdyolarda her gün çok sayıda özgün içerik üretilmeye çalışılıyor.

BAKANLIĞIN RADARINA GİRDİ

İşte internet üzerinden yaşanan bu hareketliliği gören Hazine ve Maliye Bakanlığı 2016 yılında vergi mevzuatı açısından gerekli tüm alt yapıyı hazırladı. Geçtiğimiz aylarda özellikle Maliye eski Bakanı Naci Ağbal'ın da uyarıda bulunmasının ardından sosyal medya fenomenleri Gelir İdaresi Başkanlığının radarına girdi. Elektronik ticaret platformları başta olmak üzere tüm internet sitelerini tarayan idare, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden ve bunu beyan etmeyerek vergisini ödememiş kişilere yönelik harekete geçti.