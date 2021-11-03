Sosyal medya fenomenlerini eleştirdi! Kusursuz güzellik tabularını alt üst etti

32 yaşındaki Karina Irby, kendi bikini markasına ve sosyal medyada 1.2 milyon takipçiye sahip. Sık sık kendi tasarımlarını giymeyi tercih eden Irby, sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Vücut pozitifliği savunucusu olan Irby, takipçilerine kendilerini ve bedenlerini sevmeleri yönünde olumlamalar veriyor. Sosyal medyada yoğun bir şekilde düzenlenmiş gönderilere aykırı olarak çoğu zaman en doğal halini yayınlıyor.

“SAHTE OLANLARDAN YORULDUM”

Sosyal medyanın gün geçtikçe daha sahte ve samimiyetsiz bir alana dönüştüğünü ifade eden Irby, kusursuz bir şekilde düzenlenen gönderilerden yorulduğunu dile getirdi. Takipçilerinin mükemmel olmaya zorlandıklarını ifade eden Irby, sosyal medyanın kalıplarını yıkabilmek için kendisinin en gerçek pozlarından birini paylaştı.

Turuncu bir bikini üstü ile poz veren Irby, pozunu oldukça alçak bir açıdan çekti. Irby bu pozuna, “ Çoğu insanın sosyal medyadaki sahte gönderilerinden bıktım. Kendilerini mi yoksa takipçilerini mi kandırıyorlar. Çoğu insan burada mükemmel 'her şeye' sahipmiş gibi davranır ama gerçekliğimizi bilmek de çok önemlidir.” dedi.



