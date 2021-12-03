Sosyal medya fenomenlerinin tüm sırlarını ifşa etti! Herkesin kum saati görünümüne kavuşabileceğini savundu

Instagram fenomeni Georgie Clarke, bir fotoğrafı değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu ve diğer etkileyicilerin "ince" numaralarını ortaya çıkardı. Sosyal medyada oluşan mükemmel ve kusursuz güzellik algısının aksine genellikle düzenlenmemiş doğal fotoğraflarını paylaşmayı tercih eden Clarke, uygulamaların gerçekliğini bir kez daha sorgulattı.

BAMBAŞKA BİRİ GİBİ GÖZÜKÜYOR

Kırmızı spor takımıyla çekilen iki fotoğrafını paylaşan Clarke, bir resmi düzenlemenin ve insanları aldatmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Sosyal medya fenomenlerinin sıklıkla başvurduğu filtre ve photoshop uygulamalarını kendi gönderisi üzerinde gösteren Clarke, vücut hatlarını değiştirdi hatta saçlarını bile daha dolgun hale getirdi.

Sol tarafta, Georgie 'düzenlenmemiş' fotoğrafta dik dururken gülümsüyor. Ancak sağ tarafta, uzun bir rötuş listesi sayesinde etkileyicinin figürü daha “kum saati” görünüyor. Doğru ışık, poz, ve açının photoshopla birleşmesi sonucunda Clarke âdeta bambaşka biri gibi gözüktü.

“MÜKEMMELLEŞTİREBİLİR”

Düzenlenen ve tamamen doğal görünen fotoğraflarını yanyana paylaşan Clarke gönderisine, “İnce düzenlemelere kapılmayın. Çok küçük değişiklikler ve ayarlamalar genel olarak diğer insanlar fark etmeden görüntüyü mükemmelleştirebilir.” dedi. Clarke’nin takipçileri ise sosyal medyanın sahteliğini vurgulayan paylaşımları için ona teşekkürlerini iletti.



