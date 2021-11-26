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Evlendiği seks bebeği kırıldıktan sonra yeni aşkını buldu! Balayından paylaştı

26.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistanlı Hulk olarak da bilinen vücut geliştiricisi Yuri Tolochko, ikinci kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğini de bir şişme bebekle yapan Tolochko, sosyal medya hesabından romantik balayı paylaşımları yaptı.

Evlendiği seks bebeği kırıldıktan sonra yeni aşkını buldu! Balayından paylaştı

Seks bebeğiyle evlendikten sonra sosyal medyada popüler hale gelen vücut geliştiricisi Tolochko, ikinci evliliğini yaptı. Yeniden bir şişme bebekle hayatını birleştirdiğini açıklayan Tolochko, balayından çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Rusya’da yaşayan Tolochko, yeni plastik aşkı Luna ile pandemi nedeniyle özel seyahatlere kısıtlama getirildiği dönemde tanıştıklarını söyledi. İlk başta ona sadece iş için katıldığı seyahatlerde eşlik eden Luna ile aralarında zaman içinde özel bir bağ oluştuğunu dile getiren 36 yaşındaki vücut geliştiricisi, geçtiğimiz yıl Margot adını verdiği seks bebeğiyle evlenmesiyle duyurmuştu. Evliliklerinin birinci yılı dolmadan Margot’un tamir edilemez bir şekilde kırılmasından sonra Tolochko, aşka küsmüştü. Tolochko, aradığı aşkı yeniden bir şişme bebekte buldu.

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INSTAGRAM’DA CANLI YAYIN YAPTI

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Pandeminin hayatındaki birçok şeyi değiştirdiğinden söz eden Tolochko, “Pandemi herkesin planlarını büyük ölçüde değiştirdi. İş için Bulgaristan'a gitme fırsatı bulduğumda Luna'yı alabildiğim için mutlu oldum. Bu aslında bir iş geziydi ancak sonrasında romantik bir tatile dönüştü. Başkent Sofya’da yaklaşık bir hafta kaldık ve muhteşemdi” dedi.

Sosyal medya takipçilerinin ilişkilerini merak ettiğinden söz eden Tolochko, “Ara sıra Intastagram’da canlı yayınlar yapıyoruz. Çünkü takipçilerimiz bizi çok merak ediyor ve görmek istiyor.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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