Sosyal medya günah mı? Ünlü ilahiyatçı açıkladı

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Mustafa Çıtlak, son günlerin en çok merak edilen konusuna açıklık getirdi.

Çıtlak, 'sosyal medyada neler günah?' sorusuna canlı yayında yanıt verdi...

Gamze Özçelik'in eski fotoğraflarının paylaşılmasına "terbiyesizlik" diyerek tepki gösteren Çıtlak, Özçelik'i yaptığı yardımlardan dolayı tebrik ettiğini söyledi.

"Günahları açmak büyük ahlaksızlıktır" diyen Çıtlak, bunun günah olduğunu da dile getiriyor.

İşte "Sosyal medya yeminle söyleyebiliriz ki günahtır" diyen Çıtlak'ın açıklamaları:



