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Sosyal medya günah mı? Ünlü ilahiyatçı açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Son günlerde sosyal medyadaki sevaplar ve günahlar hakkında açıklama yapan ilahiyatçı Fatih Çıtlak 2. Sayfa programına katıldı. Ünlü ilahiyatçı "sosyal medya günah mı" sorularına yanıt verdi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Mustafa Çıtlak, son günlerin en çok merak edilen konusuna açıklık getirdi.

Çıtlak, 'sosyal medyada neler günah?' sorusuna canlı yayında yanıt verdi...

Gamze Özçelik'in eski fotoğraflarının paylaşılmasına "terbiyesizlik" diyerek tepki gösteren Çıtlak, Özçelik'i yaptığı yardımlardan dolayı tebrik ettiğini söyledi.

"Günahları açmak büyük ahlaksızlıktır" diyen Çıtlak, bunun günah olduğunu da dile getiriyor.

İşte "Sosyal medya yeminle söyleyebiliriz ki günahtır" diyen Çıtlak'ın açıklamaları:

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
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Sosyal medya günah mı Fatih Çıtlak

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