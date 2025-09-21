Mynet Trend

Sosyal medya onları konuşuyor: 3 günde evlilik kararı aldılar! 16 sene sonra kameraya böyle yakalandılar

Çin’in Huizhou kentinde başlayan sıradan bir sabah, yıllar önce yarım kalan bir aşk hikâyesini yeniden yazdı. Pirinç noodle almak için dükkâna giren kadın, karşısında ilk aşkını buldu. Duyguları hala taze olan çift evlilik kararı aldı. İlk karşılaşma anları sosyal medyayı yıktı geçti.

Çiğdem Sevinç

Çin'in güneyindeki Huizhou kentinde sıradan bir güne uyandığını sanan eski iki aşığın o günden sonra hayatı değişti. 34 yaşındaki bir kadın, 23 Ağustos sabahı her zamanki gibi kahvaltı için bir pirinç noodle dükkânına gitti. Ancak tanıdık surat onu şoke etti.

Sosyal medya onları konuşuyor: 3 günde evlilik kararı aldılar! 16 sene sonra kameraya böyle yakalandılar 1

"GERÇEKTEN O MUSUN?”

Birkaç saniyelik şaşkınlığın ardından “Sen gerçekten o musun?” sorusuyla hayatının aşkını tekrardan karşısında gördüğünü anlayan kadın, şaşkınlığını gizleyemedi. İkili, 16 yıl önce üniversiteye başlamadan önce yolları ayrılmış, bir daha da görüşmemişlerdi. O zamanlar yaşanan yanlış anlamalar ve inat, ilişkilerini sona erdirmişti.

Birkaç bakış ve kısa bir sohbet sonrası telefon numaralarını paylaşan ikili, birbirlerine karşı hala duygu beslediklerini anladı. Dükkân sahibi Yu, onun da kim olduğunu hemen tanımış ama konuşmaya cesaret edememiş. Hatta kadın dükkândan ayrıldıktan sonra gözyaşlarını tutamamıştı.

3 GÜNDE EVLİLİK KARARI

25 Ağustos’ta, buluşmalarının üçüncü gününde kadın, Yu’yu ailesiyle tanıştırdı. 29 Ağustos’ta, yani Çin’in Sevgililer Günü olan Qixi Festivali’nde ise Yu diz çöküp evlenme teklif etti.

Sosyal medya onları konuşuyor: 3 günde evlilik kararı aldılar! 16 sene sonra kameraya böyle yakalandılar 2

Yıl bitmeden evlenmeyi planlayan çift, mutluluklarını sosyal medyada da paylaştı. Yu, yıllar önce kadının en sevdiği yemeğin pirinç noodle olduğunu hatırladığı için bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi. “Bu karşılaşma hayatımızın en büyük şansı oldu. Onu bir daha asla kaybetmeyeceğim,” dedi.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ

Yu’nun CCTV görüntülerini paylaşmasıyla sosyal medya adeta coştu. 270 binden fazla beğeni ve binlerce yorum geldi.

Mynet'in Sesi
Çin evlilik Aşk sevgili
