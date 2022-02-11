HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya onu konuşuyor! 9 yaşındaki Sevinj'in gözünden gün gün Hocalı Katliamı

Sosyal medya onu konuşuyor! 9 yaşındaki Sevinj'in gözünden gün gün Hocalı Katliamı

11.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da Ermenistan güçlerinin kimseyi ayırt etmeden toplu bir şekilde halkı katletmesi sonucu 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi ağır yaralanmıştı. Azerbaycan bu duruma farkındalık oluşturmak için sevinj.stories isimli proje ile dikkat çekmeye başladı. Proje, o dönemde bir çocuğun Instagram hesabı olsaydı neler yaşanabileceğini gösteriyor

Sosyal medya onu konuşuyor! 9 yaşındaki Sevinj'in gözünden gün gün Hocalı Katliamı

Ermeni güçleri 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralandı. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğuna çeşitli işkencelerin yapıldığı görülmüş, bu işkencelere hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

9 YAŞINDAKİ SEVİNJ'İN GÖZÜNDEN...

Hafızalardan silinmeyen Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek isteyen Azerbaycan da katliama günler kala bir projeyle dikkat çekti. Farkındalık projesinde 1992 yılında gerçekleşen Hocalı Katliamı 9 yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden anlatılıyor.

Screenshot_2

1992 yılının Şubat ayından bizlerle Instagram postları paylaşan Sevinj adındaki çocuk, Hocalı'da dedesi ve ninesi ile yaşıyor.

GERÇEK OLAYLARA DAYANIYOR

Her gün kısa kısa videolar paylaşan Sevinj, katliamın yaşandığı güne kadar yani 25 Şubat gününe kadar bir video zinciri paylaşacak. Karakter ve olaylar kurgusal olsa da trajedi gerçek olaylara dayanıyor. Sevinj hikayelerinde, ''30 yıl önce İnstagram olsaydı ve küçük Sevinj olanları hikaye olarak paylaşsaydı, Hocalı’da neye tanık olurduk?'' sorusunun cevabı aranıyor.

25 ŞUBAT'A KADAR KISA KISA VİDEOLAR PAYLAŞILACAK

Projenin resmi sosyal medya hesapları, 1 Şubat’tan trajedinin anıldığı 25 Şubat’a kadar her gün kısa videolar paylaşacak. Sevinj hikâyeleriyle dünya kamuoyunu Hocalı soykırımı hakkında bilinçlendirilecek.

Sosyal medyada gündem olan bu postlara birçok kişi, korkunç bir trajedinin gerçekleşeceğini bilerek izlemenin üzüntüsünü paylaşıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendiTürkiye'de tek! İlk kez görüntülendi
Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildiSon Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi
'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.