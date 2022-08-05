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Sosyal medya onu konuşuyor! Fiyat listesi verdi, düğündeki davetlilerden kendi yemek masraflarını ödemesini istedi

05.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit’te paylaşılan bir düğün davetiyesi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. İngiltere’de yaşayan ismi açıklanmayan bir gelin ve damat düğünlerine davet ettikleri konuklardan yemek masraflarını karşılamasını istedi. Davetiyeye ek olarak bir fiyat listesi de gönderen çift, konukların düğünde yemek istedikleri yiyeceklere karar vermesini ve gece sonunda ödeme yapmasını rica etti.

Sosyal medya onu konuşuyor! Fiyat listesi verdi, düğündeki davetlilerden kendi yemek masraflarını ödemesini istedi

İngiltere’de yaşayan ve evlenmeye karar veren bir çift düğünlerinde ilginç bir yöntem tercih ederek sosyal medyada gündem olmayı başardı. Hayat pahalılığından dolayı düğün masraflarının bir kısmını karşılama konusunda zorluk yaşayan çift, davetiyelerine ek olarak bir yemek fiyat listesi de paylaştı. Reddit’te düğüne davet edilen bir konuk, “Gelin bütçesini uygun şekilde ayarlayamıyor, misafirlerinin resepsiyon için ödeme yapmasını istiyor. Misafirlerinden yemek parasını ödemelerini isteyen oldu mu?” notunu ekledi. Yeni evlenecek bir çift tarafından uygulamaya konulan bu yöntem, tepkilerin odağı haline gelindi.

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SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

Damat ve gelinin konuklardan düğünde kendi yiyecekleri yemeğin ücretini ödemesini istemesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar gelin ve damadın fikrini desteklerken bazıları ise uygulamayı saçma bulduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yemekler makul bir fiyat aralığındaysa ve düğün için konuklardan bir hediye beklenmiyorsa fikrin iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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