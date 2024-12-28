Sosyal medya paylaşımları sayesinde milyonlarca dolar kazanan fenomen Sophie Rain yatırımlarını açıkladı! 40 milyon dolarla bakın ne yapacakmış

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yıllık sayesinde 43 milyon doları aşan bir servete kavuştuğunu açıkladıktan sonra ünlenen Florida merkezli içerik üreticisi Sophine Rain Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Tek umut edebileceğim şey, en azından ilk yıl kazandığım miktarın aynısını kazanmak." dedi.

Kazandığı servetinin büyük bir bölümü Rain, arabalara, kıyafetlere ve diğer gösterişli harcamalara harcamak yerine gayrimenkule yatırıyor. Kazandığı ilk parayla Rain, ailesi için sürpriz bir şekilde 20 dönümlük arazi satın aldığını açıkladı. Ailesinin hediyeden haberi olmadığı için verecekleri tepki için heyecanlı olduğunu dile getiren Rain, "Bunun için gerçekten heyecanlıyım. Sonunda ailemle servetimi paylaşabileceğim. Onlar bunu bilmiyor, bu yüzden bu onların yeni yıl hediyelerinin bir parçası olacak. Gerçekten çok mutlu olacaklarına eminim" dedi.

BÜYÜK BİR MALİKANE YENİ HEDEFİ

TikTok'ta 10 milyon takipçisi bulunan Rain, 2025'te daha da fazla kazanç elde etmek için iyi planları olduğunu söyledi. Rain, bunların arasında içerik üreticisi arkadaşlarıyla birlikte daha fazla video çekebilecekleri Florida'daki bir malikaneyi satın almak da olduğunu da ifade etti.