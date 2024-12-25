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Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! Daha önce keşfedilmemiş bir Amazon topluluğunun ilk fotoğrafları ortaya çıktı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 16:12
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Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarından gelen şaşırtıcı yeni fotoğraflar, Bolivya sınırına yakın bir yerde yaşayan, daha önce hiç görülmemiş, müreffeh bir yerli topluluğuna dair ipuçları verdi. Görüntüler kısa sürede dünya basının gündemine yerleşmeyi başardı.

Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! Daha önce keşfedilmemiş bir Amazon topluluğunun ilk fotoğrafları ortaya çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Daha önce keşfedilmemiş bir Amazon kabilesine ait ilk görüntülerin ortaya çıkmasından sonra dünya bu fotoğrafları konuşmaya başladı. The Guardian'ın haberine göre , otomatik kameralarla çekilen görüntülerde Bolivya sınırına yakın bir yerde yaşayan Massaco halkının günlük hayatına ait anlar yer aldı.

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Kendi bölgelerinden geçen nehrin adından dolayı Massaco kabilesi olarak adlandırılan, ancak kendilerine ne ad verdiklerini kimsenin bilmediği grubun nüfusunun 200-300 kişiden oluştuğu bildirildi. Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı'na (Funai) göre, bu sayı 1990'ların başındaki nüfusun iki katından fazla.

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Funai'de hükümet ajanı olarak çalışan ve Massaco topraklarını otuz yıldan fazla süredir koruyan Altair Algayer, kabilenin Sirionó halkına benzediğine dikkat çekti. 2019 ve 2024 yıllarında topluluğun fotoğraflarını çekmek için kameralarını yağmur ormanlarına yerleştiren Algayer, "Ama yine de kim olduklarını söyleyemeyiz. Hala gizemini koruyan çok şey var" ifadelerini kullandı.

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Haberde, Massaco nüfusundaki artışın, Amazon yağmur ormanlarındaki izole kabilelerin dayanıklılığında daha geniş bir eğilime işaret ettiği, ancak bölgedeki yerli nüfusun yüzyıllardır süren işgal ve giderek kötüleşen çevresel tahribat nedeniyle uzun süredir yok olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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