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  4. Havalimanında kaybolan sahipsiz bir valizi 5 bin TL'ye satın aldı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi: "12 bin TL'lik ürün çıktı"

Havalimanında kaybolan sahipsiz bir valizi 5 bin TL'ye satın aldı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi: "12 bin TL'lik ürün çıktı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 14:23
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26 yaşındaki Becky Chorlton isimli bir kadın Heathrow Havaalanı'ndan kaybolan bir valizi satın aldı. İçinde ne olduğunu bilmeden satın aldığı valizden yepyeni bir çift Ugg botun yanı sıra bir de iPad çıktı. Genç kadın 128 sterlin (yaklaşık 5 bin TL) vererek satın aldığı valizden 289 sterlin (yaklaşık 12 bin TL) değerinde ürün çıktığını görünce şaşkına döndü.

Havalimanında kaybolan sahipsiz bir valizi 5 bin TL'ye satın aldı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi: "12 bin TL'lik ürün çıktı"

MYNET|DIŞ HABERLER İkinci el eşya ürünleri satın aldığı 'Becky's Bazaar' adlı bir sosyal medya hesabı bulunan 26 yaşındaki Becky Chorlton Heathrow Havalimanı'ndan sahibi olmadığı satılan bir valize 128 sterlin ödedi. Sosyal medya hesabından valizi açtığı bir gönderi paylaşan Chorlton, valizin içinden çok sayıda kıyafet, bir saç düzleştiricisi, bir çift Ugg değil, bir iPad ve bir Kindle çıkınca kendisi de şaşkına döndü.

VALİZDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımından Chorlton, "Gördüğüm ilk şey siyah, parlak Ugg botlardı . Gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum ama yepyeni oldukları için iş görür nitelikte. Sonra gördüğüm şey Juicy Couture slaytlarıydı ve sonra da Pokemon kartlarıyla dolu bir kutu gördüm. İki tane saç şekillendirici çıktı. ve bir de iPad. Çok sayıda yepyeni Shein kıyafeti ile kozmetik ürünlerle dolu olan iki makyaj çantası vardı. Ayrıca etiketleri hala üzerinde olan iki boyun yastığı, iki fitness takip saati ve bir çift Adidas bebek spor ayakkabısı da gördüm . Hafif yıpranmış bir Kindle, leopar desenli bir palto ile yüzücü gözlüğü de buldum" dedi.

TikTok'ta "beckysbazaar" hesabından yaptığı paylaşımı 760 bin izlenmeye ulaşan Chorlton, "Bu kayıp bagajlar konusunda her zaman çok şüpheci oldum. Gerçek bir kişinin valizi olamayacak kadar rastgele parçalardan oluşuyor" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Vay canına, çok şanslısın." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Oldukça iyi bir av gibi görünüyor , paraya değmiş." yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
valiz
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