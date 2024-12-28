Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı için aynı kehaneti yaptı! Sosyal medyada gündem yarattılar: "Avrupa için felaket"

Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı için aynı kehaneti yaptı! Sosyal medyada gündem yarattılar: "Avrupa için felaket"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü iki medyum Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı kehanetlerinde ortak noktada buluştu. Ancak ikili karamsar bir tablo için ortak kehanette bulundu. Onlara önümüzdeki 12 ayda tüm dünyda büyük bir kaosa sürüklenecek. İkilinin birbirlerine benzeyen kehanetlerde bulunması sosyal medyada gündem yarattı.

Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı için aynı kehaneti yaptı! Sosyal medyada gündem yarattılar: "Avrupa için felaket"

MYNET|DIŞ HABERLER Onlarca yıl önce vefat etmelerine rağmen geleceği ön görme yetenekleri sayesinde günümüzde hâlâ isimleri geçen dünyaca ünlü iki kahin Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı için bazı kehanetlerde bulundu. İkilinin özellikle Avrupa'yı net bir şekilde etkileyecek bir kaos ortamından söz etmesi sosyal medya kullanıcılarını tedirgin etmeye yetti.

"BÜYÜK GÜÇLER ÇARPIŞACAK"

1

Antik Fransız astrolog Michel de Nostredame, daha çok Nostradumus olarak bilinir ve geleceğe yönelik isabetli tahminleriyle ünlüdür. Nostradamus'un 2025 kehanetleri arasında Avrupa topraklarının acımasız bir savaşa sürükleneceği yer aldı. Onun 2025 tahminlerinde büyük güçleri çarpması ve bir kaos ortamı etkili oldu. Nostradamus, yerleşik Batılı ülkelerin etkisinin azalacağını ve yeni dünya güçlerinin ortaya çıkacağını öngörüyor.

Nostradamus ayrıca İngiltere'nin geçmişten gelen büyük bir salgın olarak adlandırdığı yeniden canlanan eski bir salgınla karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Nostradamus'un 2025 yılına ilişkin diğer öngörüleri arasında tıp alanında bir atılım da yer alıyor. Teorilerinden biri, gelecek yıl hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli gelişmeler görüleceğini belirtiyordu.

2025 kehanetlerinde Türkiye detayı... 2025 kehanetlerinde Türkiye detayı...

"BÜYÜK RİSK ALTINDA"

2

Kör Bulgar mistik Baba Vanga da gelecek yıl Avrupa nüfusunun büyük risk altında olduğunu söyledi. Asıl adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, Putin'in iktidara yükselişi , 11 Eylül saldırıları ve Barack Obama'nın tarihi seçim zaferi konusundaki doğru görüşleri sayesinde ünlendi. Nostradamus'un kehanetlerine benzer bir şekilde Baba Vanga, Avrupa'nın bir dizi doğal afet ve hastalıktan muzdarip olabileceğine inanıyor. 2025 yılında dünyanın dört bir yanında yıkıcı depremlerin yaşanabileceği, en çok etkilenen ülkelerin başında Avrupa'nın gelebileceği uyarısında bulundu.

1996 yılında ölümünden kısa bir süre önce, Üçüncü Dünya Savaşı'nın varlığına gönderme yapan Baba Vanga, "Rusya sadece hayatta kalmayacak, dünyaya hükmedecek" ifadelerini kullanmıştı.

Baba Vanga ayrıca önümüzdeki yıl için bazı cesur kehanetlerde bulundu; bunlardan birinde dünya dışı varlıkların sonunda Dünya ile temas kurabileceğinden söz ediliyor. Ayrıca laboratuvarda yetiştirilen organlar yoluyla ciddi bir hastalığın tedavisinin bulunabileceğine ve bunun ölümsüzlüğün şifresini çözmeye yardımcı olabileceğine inanıyordu.

2025 kehanetleri arasındaydı! İlkbaharı işaret etti 2025 kehanetleri arasındaydı! İlkbaharı işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga Nostradamus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son günlerin en büyük kabusu... Uzmanlar 'zaman kaybetmeden acile başvurun' dedi: Hasar aldıktan sonra geri dönüşü yok

Son günlerin en büyük kabusu... Uzmanlar 'zaman kaybetmeden acile başvurun' dedi: Hasar aldıktan sonra geri dönüşü yok

Yasak aşkına 1 milyon lirasını kaptırdı! Sevgilisinin erkek olduğunu canlı yayında öğrendi

Yasak aşkına 1 milyon lirasını kaptırdı! Sevgilisinin erkek olduğunu canlı yayında öğrendi

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Squid Game muhafızları İstanbul sokaklarında!

Squid Game muhafızları İstanbul sokaklarında!

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

Ortak noktada birleştiler! "Avrupa için felaket"

Ortak noktada birleştiler! "Avrupa için felaket"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.