Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı için aynı kehaneti yaptı! Sosyal medyada gündem yarattılar: "Avrupa için felaket"

MYNET|DIŞ HABERLER Onlarca yıl önce vefat etmelerine rağmen geleceği ön görme yetenekleri sayesinde günümüzde hâlâ isimleri geçen dünyaca ünlü iki kahin Baba Vanga ve Nostradamus 2025 yılı için bazı kehanetlerde bulundu. İkilinin özellikle Avrupa'yı net bir şekilde etkileyecek bir kaos ortamından söz etmesi sosyal medya kullanıcılarını tedirgin etmeye yetti.

"BÜYÜK GÜÇLER ÇARPIŞACAK"

Antik Fransız astrolog Michel de Nostredame, daha çok Nostradumus olarak bilinir ve geleceğe yönelik isabetli tahminleriyle ünlüdür. Nostradamus'un 2025 kehanetleri arasında Avrupa topraklarının acımasız bir savaşa sürükleneceği yer aldı. Onun 2025 tahminlerinde büyük güçleri çarpması ve bir kaos ortamı etkili oldu. Nostradamus, yerleşik Batılı ülkelerin etkisinin azalacağını ve yeni dünya güçlerinin ortaya çıkacağını öngörüyor.

Nostradamus ayrıca İngiltere'nin geçmişten gelen büyük bir salgın olarak adlandırdığı yeniden canlanan eski bir salgınla karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Nostradamus'un 2025 yılına ilişkin diğer öngörüleri arasında tıp alanında bir atılım da yer alıyor. Teorilerinden biri, gelecek yıl hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli gelişmeler görüleceğini belirtiyordu.

"BÜYÜK RİSK ALTINDA"

Kör Bulgar mistik Baba Vanga da gelecek yıl Avrupa nüfusunun büyük risk altında olduğunu söyledi. Asıl adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, Putin'in iktidara yükselişi , 11 Eylül saldırıları ve Barack Obama'nın tarihi seçim zaferi konusundaki doğru görüşleri sayesinde ünlendi. Nostradamus'un kehanetlerine benzer bir şekilde Baba Vanga, Avrupa'nın bir dizi doğal afet ve hastalıktan muzdarip olabileceğine inanıyor. 2025 yılında dünyanın dört bir yanında yıkıcı depremlerin yaşanabileceği, en çok etkilenen ülkelerin başında Avrupa'nın gelebileceği uyarısında bulundu.

1996 yılında ölümünden kısa bir süre önce, Üçüncü Dünya Savaşı'nın varlığına gönderme yapan Baba Vanga, "Rusya sadece hayatta kalmayacak, dünyaya hükmedecek" ifadelerini kullanmıştı.

Baba Vanga ayrıca önümüzdeki yıl için bazı cesur kehanetlerde bulundu; bunlardan birinde dünya dışı varlıkların sonunda Dünya ile temas kurabileceğinden söz ediliyor. Ayrıca laboratuvarda yetiştirilen organlar yoluyla ciddi bir hastalığın tedavisinin bulunabileceğine ve bunun ölümsüzlüğün şifresini çözmeye yardımcı olabileceğine inanıyordu.