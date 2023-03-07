Sosyal medya paylaşımlarında lüks marka saatlerini gördüler! Öyle bir tuzak kurarak öldürdüler ki... Özel tasarım ceketinden yakayı ele verdi

İngiltere’nin Luton kasabasında yaşayan 33 yaşındaki 6 çocuk babası Saul Murray lüks marka saatleriyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarının sonrasında bir hırsızlık çetesinin tuzağına düşürüldü. 36 yaşındaki Supreet Dhillon ve 21 yaşındaki Temidayo Awe isimli kadınlarla tarafından sosyal medyadan tanışan Murray, onlarla buluşmak için evinde buluşmaya karar verdi. 33 yaşındaki Murray, kendisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra kadınlar tarafından ilaç verilerek bayıltıldı. Murray bayıldığı sırada İkem Affia ve Cleon Brown eve gelerek adamı öldürdü.

HEPSİ SAHTE ÇIKTI

Murray bıçaklanarak hayatını kaybettikten sonra hırsızlar evini aradığında buldukları saatlerin sahte olduğunu fark ederek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında polis güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. Murray’in evine giren kadınlardan birinin giydiği özel tasarım ceket kimliğinin tespit edilmesine yardımcı oldu.

Yakalanan çete üyeleri yargılandı. Eve bıçakla gelen Affia, en az 25 yılı hapiste geçirmek üzere müebbet hapis cezası aldı. Brown 11 yıl, Dhillon 10 yıl ve Awe 7 yıl hapse mahkum edildi.