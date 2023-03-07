Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medya paylaşımlarında lüks marka saatlerini gördüler! Öyle bir tuzak kurarak öldürdüler ki... Özel tasarım ceketinden yakayı ele verdi

Sosyal medya paylaşımlarında lüks marka saatlerini gördüler! Öyle bir tuzak kurarak öldürdüler ki... Özel tasarım ceketinden yakayı ele verdi

07.03.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Luton kasabasında yaşayan 33 yaşındaki Saul Murray isimli bir adam sosyal medya hesabından sıklıkla lüks marka saatleriyle poz veriyordu. Saatlerle yaptığı paylaşımları bir hırsızlık çetesinin dikkatini çeken Murray, kendisini soymak için hazırlanan tuzağa düşerek hayatını kaybetti. Murray’ın evini soymak için gelen hırsızlar ise saatlerin sahte olduğunu fark ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medya paylaşımlarında lüks marka saatlerini gördüler! Öyle bir tuzak kurarak öldürdüler ki... Özel tasarım ceketinden yakayı ele verdi

İngiltere’nin Luton kasabasında yaşayan 33 yaşındaki 6 çocuk babası Saul Murray lüks marka saatleriyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarının sonrasında bir hırsızlık çetesinin tuzağına düşürüldü. 36 yaşındaki Supreet Dhillon ve 21 yaşındaki Temidayo Awe isimli kadınlarla tarafından sosyal medyadan tanışan Murray, onlarla buluşmak için evinde buluşmaya karar verdi. 33 yaşındaki Murray, kendisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra kadınlar tarafından ilaç verilerek bayıltıldı. Murray bayıldığı sırada İkem Affia ve Cleon Brown eve gelerek adamı öldürdü.

HEPSİ SAHTE ÇIKTI

1

Murray bıçaklanarak hayatını kaybettikten sonra hırsızlar evini aradığında buldukları saatlerin sahte olduğunu fark ederek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında polis güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. Murray’in evine giren kadınlardan birinin giydiği özel tasarım ceket kimliğinin tespit edilmesine yardımcı oldu.

2

Yakalanan çete üyeleri yargılandı. Eve bıçakla gelen Affia, en az 25 yılı hapiste geçirmek üzere müebbet hapis cezası aldı. Brown 11 yıl, Dhillon 10 yıl ve Awe 7 yıl hapse mahkum edildi.

Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...
Saatler içinde inşa ettiler! Yapboz gibi inşaat...Saatler içinde inşa ettiler! Yapboz gibi inşaat...
Her şey 3 saniyede oldu! Sokak ortasında evsiz adamı böyle vurduHer şey 3 saniyede oldu! Sokak ortasında evsiz adamı böyle vurdu
Anahtar Kelimeler:
cinayet saat

En Çok Okunan Trend Haberler

Ameliyata normal girdi! Cinsel organı kesilmiş olarak çıktı

Ameliyata normal girdi! Cinsel organı kesilmiş olarak çıktı

Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

Depremde hayatını kaybetti! 3 yıl önceki...

Depremde hayatını kaybetti! 3 yıl önceki...

Tüm depremler 32 saniyeye sığdı! 7 ve üzerinde onlarca deprem...

Tüm depremler 32 saniyeye sığdı! 7 ve üzerinde onlarca deprem...

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.