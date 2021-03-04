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Sosyal medya TikTok aşıklarını konuşuyor! Tamamen tesadüf eseri Vegas’ta evlenmek için sözleştiler

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya TikTok aşıklarını konuşuyor! Tamamen tesadüf eseri Vegas’ta evlenmek için sözleştiler

Sosyal medyanın günümüzde oldukça etkin olması romantik komedi filmlerini aratmayacak bir aşk hikayesini ortaya çıkmasını sağladı. Hikayenin kahramanlarını ise Gunnar Michels ve Dainelle Elleinad oluşturdu.

24 yaşındaki kameraman Gunnar Michels aktif bir TikTok kullanıcıydı. Hayatındaki verdiği radikal kararlardan biri de TikTok’ta tanıştığı biriyle evlenmek oldu. Michels, sosyal medyada gündem haline gelen bir video yayınladı. 1.3 milyondan fazla izlenen videoda genç adam, “TikTok’tan biriyle evlenmek istiyorum” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Michels videoda, “Ben ve sen nerede olursak olalım, evlenmek için Las Vegas’a uçuyorum. Hayatın bu kadar deri olmadığını ve bir oyun olduğunu beraber kanıtlayalım. Hadi bazı kuralları yıkalım” dedi.

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Michels’in başlattığı oyuna katılmanın kuralları ise oldukça basitti: 18 yaşından büyük olmak, nerede yaşadığını ve nereli olduğunu söylemek, son olarak ise sizi diğer adaylardan ayıran şeyin ne olduğunu açıklamaktı. Michels’in videosu yoğun ilgiyle karşılandı. Genç adama yüzlerce mail ve mesaj atıldı. Michels gelen mesajları FaceTime görüşmeleriyle değerlendirdikten sonra son bir nikah tarihi belirmeye ve birini seçmeye karar verdi. Ta ki mükemmel aday videosuyla karşılaşıncaya kadar...

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Danielle Elleinad, 7,6 milyondan fazla görüntüleme toplayan bir uygulamayla sahneye çıktı ve tüm deneyi tersine çevirdi. Elleinad gelinle çektiği videoda, “Biliyorum bu çılgın macerayı seninle yaşayacak kişi ben olmalıyım. Çünkü hayatta hiçbir şey benim için o kadar ciddi olmamıştı. Her zaman çılgınca bir şekilde evlenmek istedim. Son olarak yaşadığım yerden sahip olduğum ambulansımla bir yolculuğa çıkabiliriz. Sadece kısa bir süreliğine hayattayız öyleyse neden istediğimizi yapmayalım, değil mi?” dedi.

Milyonlarca insanın hikayenin gelişmesini izledi. Hem Daniella hem de Gunnar’ın hesapları bir anda fenomen oldu. Çoğu kişi bu yolculuğun gerçekleşmesi için iki genci de yüreklendirecek yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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