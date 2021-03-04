Sosyal medya TikTok aşıklarını konuşuyor! Tamamen tesadüf eseri Vegas’ta evlenmek için sözleştiler

24 yaşındaki kameraman Gunnar Michels aktif bir TikTok kullanıcıydı. Hayatındaki verdiği radikal kararlardan biri de TikTok’ta tanıştığı biriyle evlenmek oldu. Michels, sosyal medyada gündem haline gelen bir video yayınladı. 1.3 milyondan fazla izlenen videoda genç adam, “TikTok’tan biriyle evlenmek istiyorum” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Michels videoda, “Ben ve sen nerede olursak olalım, evlenmek için Las Vegas’a uçuyorum. Hayatın bu kadar deri olmadığını ve bir oyun olduğunu beraber kanıtlayalım. Hadi bazı kuralları yıkalım” dedi.

Michels’in başlattığı oyuna katılmanın kuralları ise oldukça basitti: 18 yaşından büyük olmak, nerede yaşadığını ve nereli olduğunu söylemek, son olarak ise sizi diğer adaylardan ayıran şeyin ne olduğunu açıklamaktı. Michels’in videosu yoğun ilgiyle karşılandı. Genç adama yüzlerce mail ve mesaj atıldı. Michels gelen mesajları FaceTime görüşmeleriyle değerlendirdikten sonra son bir nikah tarihi belirmeye ve birini seçmeye karar verdi. Ta ki mükemmel aday videosuyla karşılaşıncaya kadar...