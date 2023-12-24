Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyada bu yeni meditasyon yöntemini konuşuyor! Üzerine havlu sererek canlı canlı yaktı

    Sosyal medyada bu yeni meditasyon yöntemini konuşuyor! Üzerine havlu sererek canlı canlı yaktı

    24.12.2023 08:02 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan son dönemlerde birbirinden ilginç meditasyon yöntemleri paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak alevli meditasyon görüntüleri gündem olmaya başladı. Kötü enerjinin yakılarak götürüldüğüne inanılan yöntem sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyada bu yeni meditasyon yöntemini konuşuyor! Üzerine havlu sererek canlı canlı yaktı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir meditasyon anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde bir kişinin üzerine havlu serildiği ve ateşe verilerek çıkan alevlerle kötü enerjinin dağıtıldığı anlar yer aldı. Meditasyon sırasında bir adamın ise elinde enstrüman ile alevlere eşlik ederek müzik yapması dikkatlerden kaçmadı.

    kapak1

    Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tuzda balığa benzettim" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

    Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

     Hem dövüp hem de kaydettiler! Kocasını başka bir kadınla bastı

    Hem dövüp hem de kaydettiler! Kocasını başka bir kadınla bastı

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

     Kayınpederin pantolonu düğünde düştü! Anbean kamerada

    Kayınpederin pantolonu düğünde düştü! Anbean kamerada

     Çayını 5 dakika geç getiren karısının kafasını kılıçla keserek öldürdü

    Çayını 5 dakika geç getiren karısının kafasını kılıçla keserek öldürdü


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadıHapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadı
    Tüyo verdi! "Zengin koca nasıl bulunur?"Tüyo verdi! "Zengin koca nasıl bulunur?"
    24 Aralık Pazar: TV yayın akışı24 Aralık Pazar: TV yayın akışı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya meditasyon
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

    Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

    Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.