Sosyal medyada bu yeni meditasyon yöntemini konuşuyor! Üzerine havlu sererek canlı canlı yaktı

Sosyal medyadan paylaşılan bir meditasyon anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde bir kişinin üzerine havlu serildiği ve ateşe verilerek çıkan alevlerle kötü enerjinin dağıtıldığı anlar yer aldı. Meditasyon sırasında bir adamın ise elinde enstrüman ile alevlere eşlik ederek müzik yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tuzda balığa benzettim" yorumunu ekledi.







