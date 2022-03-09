Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Sığınakta şarkı söyleyen Ukraynalı küçük kız Polonya’ya ulaştı

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Sığınakta şarkı söyleyen Ukraynalı küçük kız Polonya’ya ulaştı

09.03.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan Amelia’nın Let It Go şarkısını söylediği anlar, büyük ilgi gördü. Günlerdir ailesiyle birlikte sığınakta olan küçük kızın Polonya'daki büyükannesinin yayına gittiği öğrenildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki saldırı devam ederken, ailesiyle birlikte sığınakta kalan bir çocuğun şarkı söylediği anlar büyük beğeni topladı. Karlar ülkesi animasyon filminin Let It Go şarkısını söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych, sığınakta bulunan diğer bölge sakinleri tarafından ilgiyle dinlendi. Amelia’yı dinleyenlerden biri küçük kızın şarkı söylediği anları annesinden izin alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Amelia’nın videosu sosyal medyada büyük ilgi görerek 99 bin kez paylaşıldı.

POLONYA’YA ULAŞMAYI BAŞARDI

Amelia ve 15 yaşındaki erkek kardeşi Misha’nın Polonya’ya ulaştığı öğrenildi. Polonya’da büyükannesiyle güvende olan Amelia’nın annesi Lilia ve babası Roman’ın Kiev’de kaldığı belirtilirken küçük kızın annesi, “Amelia’nın çok yetenekli ve tatlı bir melek olduğunu her zaman biliyordum. Şimdi tüm dünya biliyor. Çocuklarıma veda ettiğim için çok üzgünüm ama onların güvende olduğundan emin olmak şu anda yapılacak en mantıklı şeydi” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ukraynalı çocuklar bomba seslerini duymamak için şarkı söyledi! Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim..Ukraynalı çocuklar bomba seslerini duymamak için şarkı söyledi! Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim..


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis üniformasını çıkarttı! Yeni mesleğinde servet kazanıyorPolis üniformasını çıkarttı! Yeni mesleğinde servet kazanıyor
Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'
Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”

Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.