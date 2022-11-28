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Sosyal medyada gündem oldu! 'Nitelikli dolandırıcı' ilan ettiler... Aynı kişi olduğuna kimseyi inandıramadı

28.11.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da yaşayan Tiktok fenomeni Chloe Fountain, paylaştığı videolarla sosyal medyada dikkat çekti. Gönderilerinde sık sık makyajlı ve makyajsız hallerini paylaşan Fountain'ın akıl almaz değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Birçok kullanıcı sadece makyajla bu kadar değişmesinin mümkün olmadığına inanırken, ona inanlar da vardı.

Sosyal medyada gündem oldu! 'Nitelikli dolandırıcı' ilan ettiler... Aynı kişi olduğuna kimseyi inandıramadı

TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken Chloe Fountain, yayınladığı değişim videolarıyla takipçilerini şoke etti. Birçok gönderisinde öncesi ve sonrası videolarına yer veren fenomenin değişimi öyle büyük ki birçok kullanıcı ona inanmadıklarını, filtre kullandığını ya da yerine bir başkasının geçtiğini iddia ettiler. Hatta bazı kullanıcılar, kendisine çok benzediği bir annesi olduğunu ve videoları onunla birlikte çektiğini öne sürdü.

KANITLAMAK İÇİN PAYLAŞTI

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Ancak Fountain, bütün değişimin makyajdan ibaret olduğu konusunda ısrarcı. Hatta sık sık makyaj ve bant yardımıyla kendini nasıl daha genç gösterdiğini kanıtlayan videolar da paylaştı. Çektiği görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu savunan TikTok fenomeni, “Bu benim. Biri makyajlı biri makyajsız halim. Sanırım makyajsız halim gerçekten çok çirkin.” diye konuştu. Ayrıca videolarının ‘öncesi’ kısımları için kendisini normalden daha bakımsız ve çirkin göstermeye çalıştığını da itiraf etti.

Videoları annesiyle birlikte çektiği iddialarına ise "Annemi yıllardır görmedim" yorumunu yapan Fountain, insanların annesinin onunla işbirliği içinde olduğunu düşünmesini ironik bulduğunu söyledi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICI'

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Aldığı yorumlara çoğunlukla güldüğünü söyleyen Chloe, böyle büyük bir değişime inanmadıkları için kimseyi suçlamadığını söyledi ve “Bu kesinlikle çok büyük bir değişim. Bazen yalnızca görmek, inanmak için yeterli olmuyor. Özellikle internette.” diye konuştu. Tüm açıklamalarına rağmen TikTok fenomeninin gönderileri sosyal medyada gündem olup gerçekliği tartışma yaratırken, birçok kişi Fountain’ı ‘nitelikli dolandırıcı’ olarak tanımlamaya devam ediyor.

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