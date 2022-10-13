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Aşklarına kimseyi inandıramadılar! ''Böyle bir kadının kocası olmak için fazla çirkinsin''

13.10.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça mutlu bir çift olan Scott ve Divine, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından da paylaşan genç bir evli çift. ABD, Teksas'tan Scott, Filipinler'den eşi Divine ile beş yıldır bir ilişki içinde. Ancak insanlar ısrarla ikilinin aşklarına inanmamayı tercih ediyor. Birçok kişi Scott'ın Divine'ın eşi olmak için uygun biri olmadığı dile getiriyor.

Aşklarına kimseyi inandıramadılar! ''Böyle bir kadının kocası olmak için fazla çirkinsin''

Divine ve Scott'ın ilişkisi, 2017'de Divine'ın başka biri olduğunu düşünerek Scott ile Facebook'ta iletişime geçmesiyle başladı. Uzun bir süre sohbet eden ikili zaman sonra uzak mesafeli bir ilişkiye başladılar. Ardından Kasım 2017'de Scott, ilk kez Divine'ı görmek için Filipinler'e gitti ve daha sonra ona evlenme teklif etti.

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ŞÜPHE EDİYORLAR

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Uzak mesafeli aşkları dört yıl boyunca devam etti ve ardından Divine, evlenmeden önce ABD'ye, Scott'ın yanına yerleşti. Çift, 2021'de ilişkilerine dair videolar çekmek için TikTok'a girdiler. Ancak çektikleri kısa klipler birçok insanın aralarındaki romantizmin gerçek olup olmadığından şüphe etmesine neden oldu.

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'PARASI İÇİN'

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Birçok insan Divine'ın Scott'la sadece parası olduğu için birlikte olduğunu düşünüyor ve hatta bazıları onun yeşil kart almak için onunla kaldığını iddia ediyor. Ancak, çift çok fazla kötü yorumla karşılaşsa da Scott, bu incitici sözlerin kendisine etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi.

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HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

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13 yaşından bu yana bağışıklık sistemini etkileyen otoimmün bir hastalıkla mücadele eden Scott'ın hastalığının onun görünüşünü de etkilediği ancak bunun daha kötüye gitmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak ne yazık ki, görüntüsü de sosyal medya kullanıcılarının hedefinde. Birçoğu saçını yıkamasından yaşına kadar birçok şeyini eleştiriyor.

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MUTLULAR

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Divine da eşiyle aynı fikirde. Kötü yorumları umursamasa da para avcısı olduğunun düşünülmesini acı verici buluyor. Zaman zaman cinsel hayatları olup olmadığını soracak ya da Divine'ın Scott'ı aldatıyor olduğunu iddia edecek kadar acımasız olsalar da çift, her şeye rağmen kararlı ve mutlu bir şekilde evliliklerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik çift
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