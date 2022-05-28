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Sosyal medyada gündem oldular! Düğününde sülüklerin saldırısına uğrayan kadın kanlar içinde kaldı

28.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Madalyn Wise isimli bir kadın düğünde yaşadığı korkunç bir olay TikTok hesabından anlattı. Yeni evlendiği eşi Jayden ile düğün danslarını yaptıkları sırada Madalyn, kayınvalidesinin yanına yaklaştığını ve gelinliğinin kana bulandığını söylediğini ifade etti. O anda büyük bir şaşkınlık yaşayan Madalyn, “Üç sülük vardı. Her yerim kan içindeydi ve bir türlü gitmiyorlardı” dedi.

Sosyal medyada gündem oldular! Düğününde sülüklerin saldırısına uğrayan kadın kanlar içinde kaldı

Avustralya’nın Queensland şehrinde Madalyn, düğün sırasında özellikle nemli bölgelerde yaşayan sülüklerin vücudunun çeşitli bölgelerini ısırdığını anlatan bir TikTok videosu paylaştı. İlk danslarının bacağından gelen yoğun kan akışı nedeniyle kesildiğinden söz eden Madalyn, gönderisine “İlk dansımızdan birkaç dakika sonra elbisemin altında keşfettiklerimiz...” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Düğünde yaşadığı talihsizliği anlatan Madalyn, “Biri bacağımda, biri koltuk altımda ve bir diğeri de dizimde olmak üzere toplam 3 sülük bütün gece benimle dolaşmış. Gerçekten şişman olan diz çukurumdaydı ve üç saat boyunca kanımı emmeye devam etti.” diye konuştu.

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tiktok
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