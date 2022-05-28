Sosyal medyada gündem oldular! Düğününde sülüklerin saldırısına uğrayan kadın kanlar içinde kaldı

Avustralya’nın Queensland şehrinde Madalyn, düğün sırasında özellikle nemli bölgelerde yaşayan sülüklerin vücudunun çeşitli bölgelerini ısırdığını anlatan bir TikTok videosu paylaştı. İlk danslarının bacağından gelen yoğun kan akışı nedeniyle kesildiğinden söz eden Madalyn, gönderisine “İlk dansımızdan birkaç dakika sonra elbisemin altında keşfettiklerimiz...” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Düğünde yaşadığı talihsizliği anlatan Madalyn, “Biri bacağımda, biri koltuk altımda ve bir diğeri de dizimde olmak üzere toplam 3 sülük bütün gece benimle dolaşmış. Gerçekten şişman olan diz çukurumdaydı ve üç saat boyunca kanımı emmeye devam etti.” diye konuştu.



