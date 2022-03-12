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Sosyal medyada gündem oldular! Ünlü restoran zincirinin garsonlarının dans performansı olay yarattı

12.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika ve İngiltere’de faaliyet gösteren bir restoran zinciri hizmet politikasındaki ilginç durumlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sadece kadın garsonların servis yaptığı restoranda, çalışanlar seksi üniformalar giyiyor. Son olarak servis kıyafetlerinin tangaya dönüştüğü çalışanlar yeni imajlarını sosyal medyadan twerk yaparak tanıttı.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de ünlü bir restoran zinciri sık sık kadın çalışanların kıyafetleri nedeniyle gündeme geliyordu. Müşterilerinin bir kısmı kıyafet seçiminden dolayı restoranı eleştirirken bir kısmı ise durumdan memnun olduklarını dile getiriyordu. Restoran zinciri son olarak radikal bir karar daha vererek kıyafet yönetmenliğinde değişikliğe gitti. Garsonların şortlarını daha da kısaltan restoran ilk olarak kadınların tepkisiyle karşılandı. Teksas’taki şubede yeni kıyafetleriyle servise başlayan garsonlar duruma herkesi alıştırmak için sosyal medyadan beraber dans ettikleri bir video yayınladı.

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“DENEYİNCE BEĞENDİK”

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Tanga tipi şortların kullanmaya başlanacağını duyduğunda ilk olarak tepki gösterdiklerini ve durumu kabul etmekte zorlandıklarını dile getiren kadın çalışanlar, üniformalarının ulaşmasıyla alıştıklarını söylediler. Yeni şortlarını deneyerek sosyal medyada twerk yaptıkları anları paylaşan garsonların gönderisi kısa sürede popüler olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Amerika
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