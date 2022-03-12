Sosyal medyada gündem oldular! Ünlü restoran zincirinin garsonlarının dans performansı olay yarattı

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de ünlü bir restoran zinciri sık sık kadın çalışanların kıyafetleri nedeniyle gündeme geliyordu. Müşterilerinin bir kısmı kıyafet seçiminden dolayı restoranı eleştirirken bir kısmı ise durumdan memnun olduklarını dile getiriyordu. Restoran zinciri son olarak radikal bir karar daha vererek kıyafet yönetmenliğinde değişikliğe gitti. Garsonların şortlarını daha da kısaltan restoran ilk olarak kadınların tepkisiyle karşılandı. Teksas’taki şubede yeni kıyafetleriyle servise başlayan garsonlar duruma herkesi alıştırmak için sosyal medyadan beraber dans ettikleri bir video yayınladı.

“DENEYİNCE BEĞENDİK”

Tanga tipi şortların kullanmaya başlanacağını duyduğunda ilk olarak tepki gösterdiklerini ve durumu kabul etmekte zorlandıklarını dile getiren kadın çalışanlar, üniformalarının ulaşmasıyla alıştıklarını söylediler. Yeni şortlarını deneyerek sosyal medyada twerk yaptıkları anları paylaşan garsonların gönderisi kısa sürede popüler olmayı başardı.



