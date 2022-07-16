Sosyal medyada gündem yaratan dans! Gelin ve damadın seksi dansına kayıvalidenin tepkisi olay oldu

Sosyal medyada viral olan bir düğün görüntüsünde gelin ve damar düğünün bitiminde aile büyüklerinin salonu terk ettiğini düşünerek arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti. Gelinin dans pistinin ortasında bir sandalyede oturduğu anlarda damat geline doğru seksi bir şekilde dans etmeye başladı. İzleyiciler arasında gelinin annesinin olduğunu fark etmeyen damadın hareketleri şaşkınlık yarattı.

ANNESİNİN TEPKİSİ HERKESİ GÜLÜMSETTİ

Gelinin annesini göstermesiyle damadın dansını bitirdiği videoda annenin tepkisi herkesi gülümsetti. Sosyal medyada popüler olan gönderiye, “Damat annenin hala burada olduğunun farkında değildi” notu ekledi. Gelinin annesinin büyük bir şaşkınlıkla etrafına bakındığı anlarda gelin olaya gülerek tepki verdi.



