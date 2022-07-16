Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gündem yaratan dans! Gelin ve damadın seksi dansına kayıvalidenin tepkisi olay oldu

Sosyal medyada gündem yaratan dans! Gelin ve damadın seksi dansına kayıvalidenin tepkisi olay oldu

16.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir gelin ve damat düğünlerinin sonunda eğlencenin dozunu kaçırarak seksi dans figürleri sergilemeye başladı. O anlara tanık olan gelinin annesinin tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada viral olan bir düğün görüntüsünde gelin ve damar düğünün bitiminde aile büyüklerinin salonu terk ettiğini düşünerek arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti. Gelinin dans pistinin ortasında bir sandalyede oturduğu anlarda damat geline doğru seksi bir şekilde dans etmeye başladı. İzleyiciler arasında gelinin annesinin olduğunu fark etmeyen damadın hareketleri şaşkınlık yarattı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptıSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptı

ANNESİNİN TEPKİSİ HERKESİ GÜLÜMSETTİ

2

Gelinin annesini göstermesiyle damadın dansını bitirdiği videoda annenin tepkisi herkesi gülümsetti. Sosyal medyada popüler olan gönderiye, “Damat annenin hala burada olduğunun farkında değildi” notu ekledi. Gelinin annesinin büyük bir şaşkınlıkla etrafına bakındığı anlarda gelin olaya gülerek tepki verdi.

Sosyal medyada gündem oldu! Ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yaptıSosyal medyada gündem oldu! Ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yaptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdiÜnlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi
Sadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattıSadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattı
Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya twerk dans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...

Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...

Sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı

Sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.