Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu öğrendi... Gözyaşları içinde yalvardı

Gana’da bir çiftin ayrılık anları gösteren video kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. 5 yıldır evli olan çift ilişkilerini ihanet yüzünden bitirmeye karar verdi. Adam karısının ihanetini öğrenmesine ve başka bir adamdan hamile olduğunu bilmesine rağmen dizlerinin üstüne çökerek kendisini terk etmemesi için karısına yalvardı. O anlar sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kadın yasak aşkından hamile olduğunu öğrendikten sonra eşyalarını toplayarak 5 yıllık kocasıyle yaşadıkları evi terk etmeye karar verdi. İhanete uğrayan eş ise karısının gitmemesi için yalvardı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler binlerce yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ihanete uğrayan adamın ağlayarak yalvarmasına sert tepki gösterirken bir kısmı ise kocanın aşkına sahip çıkmasını destekledi.