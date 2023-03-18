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  4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu öğrendi... Gözyaşları içinde yalvardı

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu öğrendi... Gözyaşları içinde yalvardı

18.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da yaşayan ismi açıklanmayan bir çift ihanetin ardından paylaştıkları ayrılık videosuyla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Ganalı adam karısının kendisini aldattığını ve başka bir adamdan hamile olduğunu öğrendikten sonra evi terk etmek isteyen karısına gözyaşları içinde yalvardı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu öğrendi... Gözyaşları içinde yalvardı

Gana’da bir çiftin ayrılık anları gösteren video kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. 5 yıldır evli olan çift ilişkilerini ihanet yüzünden bitirmeye karar verdi. Adam karısının ihanetini öğrenmesine ve başka bir adamdan hamile olduğunu bilmesine rağmen dizlerinin üstüne çökerek kendisini terk etmemesi için karısına yalvardı. O anlar sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Kadın yasak aşkından hamile olduğunu öğrendikten sonra eşyalarını toplayarak 5 yıllık kocasıyle yaşadıkları evi terk etmeye karar verdi. İhanete uğrayan eş ise karısının gitmemesi için yalvardı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler binlerce yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ihanete uğrayan adamın ağlayarak yalvarmasına sert tepki gösterirken bir kısmı ise kocanın aşkına sahip çıkmasını destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gana Aldatma ilişki sorunları ihanet

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