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Sosyal medyada gündem yarattı! Beninli Bakan'ın Macron'un dokunduğu omzunu temizlemesi olay oldu

30.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benin Dışişleri Bakanı Aurelien A. Agbenonci'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arasında geçen ilginç bir an sosyal medyanın gündemine yerleşti. Benin Dışişleri Bakanı Agbenonci'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un omzuna dokunmasından sonra ceketini temizlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Afrika ziyareti kapsamında 27 Temmuz'da Benin'e giden Macron, mevkidaşı Patrice Talon ile baş başa konuştuğu sırada biraz ilerdeki Dışişleri Bakanı Agbenonci'yi yanına çağırdı. Dışişleri Bakanı Agbenonci'nin yanlarına gelmesinden sonra Macron, bakanın omzuna dokunarak bir şeyler söyledi. Macron'un eliyle dokunduğu yeri Bakan Agbenonci, anında parmak uçlarıyla temizleyerek silkeledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Söz konusu görüntüler, Fransız medyasında yer almasa da uluslararası basın ve sosyal platformlarda gündem oldu. Bir kullanıcı da videoya yaptığı yorumda, daha önce bir kişinin eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye söylediği "Dokunma bana, kirletiyorsun." sözüne atıfta bulundu. Diğer bir Twitter kullanıcısı da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısında Macron'un yakasını parmakla silkelediği görüntüyü videonun altına ekleyerek "Trump gibi olmaya mı çalışıyor ne?" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

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Hareketinin gündem olmasıyla "zor durumda kalan" Agbenonci Twitter hesabından, Macron'un ceketindeki tozu kendisine gösterdiği için omzunu silkelediği açıklamasını yaptı.

Kullanıcılar ise Agbenonci'nin açıklamasının altında Macron'un başka ülkelerin liderlerine benzer hareketleri yaptığı videoları paylaştı. Crawley Violette adlı kullanıcı, Bakan'ın açıklamasının altına "Sayın Bakan Afrika'ya ders vermeye gelen (Macron'un) küçümseyici hareketini püskürtmekle iyi yaptınız. Fransa'yı utandırdı." yorumunda bulundu. (AA)

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macron
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