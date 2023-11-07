Sosyal medyada kısa sürede viral olan kız matematiğinin yerini 'kayınvalide matematiği' alınca ortaya ilginç anlar çıktı! "Zehirli kayınvalide matematiği"

Kanada'da yaşayan iki çocuk annesi ve iletişim koçu Janelle Riddle, 898 bini aşkın izlenmeye ulaşan videosunda "kayınvalide matematiği"nin bazen komik örneklerini sıralayarak sosyal medyada viral oldu. Riddle'in 'zehirli kayınvalide matematiği' bazı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplarken özellikle kayınvalideleri kırdırmayı başardı.

TEK TEK SIRALADI

Riddle yaptığı paylaşımda, "Zehirli kayınvalide matematiği dört, beş, altı torun sahibi olmak, bunlardan birinin en sevdiğiniz olduğuna karar vermek ve herkesin yüksek sesle ve net bir şekilde bilmesini sağlamaktır. En sevdiğim denklem, gelininiz hakkında kötü konuşmanın, gelininize kötü davranmanın, aslında onunla daha fazla zaman geçirmek istemediğiniz anlamına gelmediğini anlamaktır. Ve bu denklemin bir değişkeni de bunun sonucunda onun eşinin, yani çocuğunuzun da sizinle çok fazla zaman geçiremeyebilmesidir." ifadelerini kullandı.

TikToker, "zehirli kayınvalide matematiğinin" aynı zamanda torunlarını görmek için asla çaba harcamamak, ancak aynı zamanda torunlarını hiç görmediklerinden şikayet etmek anlamına geldiğini açıkladı.