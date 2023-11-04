Otuz yıldır her gün sigara içen adamın akciğerlerinin görüntüsü çok konuşuldu! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde ismi açıklanmayan 52 yaşındaki bir hastanın akciğerleri gösterildi. 52 yaşında hayatını kaybeden ve 30 yıldır her gün bir paket sigara içen hastanın akciğerlerinin görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Siyah renge dönen akciğerlerde kireçlenme, büllöz akciğer hastalığı ve akciğer ampiyami olduğu fark edildi.

ORGAN BAĞIŞI KABUL EDİLMEDİ

Aynı zamanda hastanenin başkan yardımcısı olan Doktor Chen'in paylaştığı görüntüler Çin sosyal medyasında 'Sigarayı bırakın' etiketiyle viral oldu. Hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve akciğerini bağışmak istediğini dile getiren Dr. Chen, "Hastanın ölümünden önce tomografisi çekilmemişti. Beyin ölümü gerçekleşti ve bunun ardından akciğerleri bağışlandı. İlk oksijen testleri olumluydu ancak organları aldığımızda onları kullanamayacağımızı anladık. Biz Çinliler sigara içmeyi seviyoruz. Sigara içen herkesin akciğerlerini kullanamayacağımızı söylemek bizim için elverişsiz olur ancak katı standartlar var" dedi.

Vefat eden hastanın organlarını bağışlamak istemesine rağmen akciğerlerinin durumu fark edildikten sonra talebi reddedildi. Vefat eden hastanın organ bağışı için uygun olmadığına karar verildi.







