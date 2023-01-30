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Sosyal medyada müstehcen pozlarını satarak servet kazanıyor! “Kıllarımı almadığım için ölüm tehditleri alıyorum”

30.01.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Bristol şehrinde yaşayan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fenella Fox, istenmeyen tüylerini almayı bırakıp daha doğal bir hayata yönelerek herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Yetişkinlere yönelik olarak seksi fotoğraf ve videolarını sattığı bir hesaba sahip olduğunu dile getiren Fox, paylaşımlarından binlerce dolar kazanmasına rağmen ölüm tehditleri aldığını itiraf etti.

Sosyal medyada müstehcen pozlarını satarak servet kazanıyor! “Kıllarımı almadığım için ölüm tehditleri alıyorum”

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fenella Fox, tamamen doğal görünümünü kutlayarak tıraş olmamaya karar verdiğinde bir anda popüler olmuştu. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden müstehcen pozlarını satarak kısa sürede popüler olan Fox, insanlarından aldığı olumsuz yorumların boyutunun her geçen gün arttığını dile getirerek ölüm tehditlerine kadar ulaştığını belirtti.

NEFRET DOLU YORUMLAR ARTTI

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OnlyFans kariyeri boyunca başta aboneleri olmak üzere erkeklerden çok sert yorumlar aldığını dile getiren Fox, “Açık bir şekilde adresim paylaşıldı ve yıllar içinde nefret yorumlarının sayısı arttı. Kıllarımı almadığım için ölüm tehditleri alıyorum. Bu süre zarfında, depresyon ve sonunda iyileştiğim bir erkek korkusuyla kötü bir şekilde mücadele ettim. Şimdilerde olumsuz yorumların sadece beni daha çok ünlü yaptığını biliyorum” dedi.

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sosyal medya

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