Sosyal medyada müstehcen pozlarını satarak servet kazanıyor! “Kıllarımı almadığım için ölüm tehditleri alıyorum”

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fenella Fox, tamamen doğal görünümünü kutlayarak tıraş olmamaya karar verdiğinde bir anda popüler olmuştu. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden müstehcen pozlarını satarak kısa sürede popüler olan Fox, insanlarından aldığı olumsuz yorumların boyutunun her geçen gün arttığını dile getirerek ölüm tehditlerine kadar ulaştığını belirtti.

NEFRET DOLU YORUMLAR ARTTI

OnlyFans kariyeri boyunca başta aboneleri olmak üzere erkeklerden çok sert yorumlar aldığını dile getiren Fox, “Açık bir şekilde adresim paylaşıldı ve yıllar içinde nefret yorumlarının sayısı arttı. Kıllarımı almadığım için ölüm tehditleri alıyorum. Bu süre zarfında, depresyon ve sonunda iyileştiğim bir erkek korkusuyla kötü bir şekilde mücadele ettim. Şimdilerde olumsuz yorumların sadece beni daha çok ünlü yaptığını biliyorum” dedi.