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Sosyal medyada sınır tanımadı! Amerikan futbolu omuzluğunu çıplak üstüne giydi... Beğeni butonu çöktü

19.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Miss Brunette Bunny’ ismiyle tanınan eski playboy modeli Instagram’ın sınırlarını alt üst eden bir paylaşım yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. Üzeri tamamen çıplak bir şekilde objektif karşısına geçen Bunny, göğüslerini Amerika futbol omuzluğuyla kapattı. Sevilen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medyada sınır tanımadı! Amerikan futbolu omuzluğunu çıplak üstüne giydi... Beğeni butonu çöktü

Instagram’da 460 bin takipçisi bulunan eski playboy modeli kariyerinden emekliliğe ayrıldığını açıklamasına rağmen sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur paylaşımlar yapıyor. Dekolteli kıyafetleriyle çekilen pozlarını paylaşan ‘Miss Brunette Bunny’ bu kez hayal gücüne çok az şey bırakan bir Amerikan futbolu kostümüyle takipçilerini selamladı.

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TAKİPÇİLERİ YORUMLARA AKIN ETTİ

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Saçlarını arkasında küçük bir topuz yapan ve doğal makyajıyla evinin dışında poz veren ‘Miss Brunette Bunny’ ilk gönderisinde siyah sporcu sütyeni ve şortuyla kamera karşısındaydı. Bir elinde Amerikan futbolu topunu tutan fenomen isim ikinci gönderisinde ise sınırları aşmaya karar vererek siyah sporcu sütyenini çıkarttı. Sosyal medyada popüler olan isim gönderisine, “Benimle oynamak ister misin?” notunu ekledi.

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Savaşa gitmeye hazırmış gibi görünerek yanakların siyah boyalarla çizgiler yapan ‘Miss Brunette Bunny’ gönderisi kısa sürede hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Benimle istediğin zaman oynayabilirsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Zaten kalbimle oynuyorsun” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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