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Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Öğrencilere böcek yedirecekler

01.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler'deki dört ilkokul, çocukları böcek proteiniyle beslemeye hazırlanıyor. Çocuklara verilecek ürünün kıyma gibi göründüğü belirtildi. Ancak deney sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Öğrencilere böcek yedirecekler

Galler'de araştırmacılar, çocuklara gıdanın çevre üzerindeki etkilerini ve canlıların yeni sürdürülebilir proteinler bulmak için nasıl kullanılabileceğini öğretmek için ilginç bir adım atmaya karar verdi. Bu adımın amacı ise öğrencileri böceklerle beslemek.

KLASİK KIYMA GİBİ!

Daily Star'ın haberine göre; çocuklara, böcek ve bitki bazlı proteinin bir karışımı olan VeXo adlı bir ürün verilecek. Ürün klasik kıyma gibi görünüyor.

böcek

Araştırmacılar ise buldukları tüm verileri çocukları ürkütücü sürüngenleri yemenin yararları konusunda en iyi nasıl eğiteceklerini öğrenmek için kullanmayı umuyorlar.

BU GIDALARDAN BAZILARINI DENEMEK ARAŞTIRMANIN MERKEZİNDE

Cardiff Üniversitesi'nden Christopher Bear tarafından yönetilen çalışmada 5-11 yaş arası çocuklar kullanılacak. Bear ise verdiği demeçte, "Çocukların alternatif proteinleri geleceğin gıda ürünleri olarak değil, şu anda var olan gerçek şeyler olarak düşünmesini istiyoruz. Bu nedenle bu gıdalardan bazılarını denemek araştırmanın merkezinde." dedi.

öğrenci

Bear'a göre dünya çapında yaklaşık 2 milyar insan, yenilebilir böcekleri beslenmekte kullanılıyor. Bunların çoğu, uzun süredir devam eden mutfak geleneklerinin bir parçası ve başka yerlerde de giderek daha popüler hale geliyorlar.

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Öğrencilere böcek yedirilecek okullardan biri olan Pembrokeshire'daki Roch Community İlkokulu'nun müdürü Carl Evans, konunun “önemli” olduğunu ancak çocukların konuyu anlamlandırmasının “zor” olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

İlginç çalışma sosyal medyada ise tepki gördü. Bir Twitter kullanıcısı bunun çocuklardan önce mahkumlar üzerinde denenmesi gerektiğini belirtirken, bir diğeri ise böcek yemektense vejeteryan olacağını ifade etti. Ancak bir kullanıcı, "Nüfus artışı nedeniyle sonunda hepimizin onları yemeye başlaması gerekecek" diyerek önemli bir noktanın altını çizdi.


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