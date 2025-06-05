Sosyal medyada trend oldu: Falcılıkta yeni nesil yöntem! Geleneksel falcılara rakip geldi: Yapay zeka bir meslek grubunu daha tehdit ediyor

Tayland’da yüzyıllardır süregelen falcılık geleneği, yapay zeka ile yeniden şekilleniyor. İngiliz gazetesinin haberine göre, özellikle gençler arasında ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla fal bakma trendi hızla popülerleşiyor.

FALCILIKTA YENİ NESİL YÖNTEM

Geleneksel falcılar yerine teknolojiye yönelen gençler, geleceği öğrenmek için dijital çözümleri tercih ediyor. 28 yaşındaki Whan, bu trende katılanlardan biri. Sevgilisiyle ilişkisini sorgulamak için ChatGPT’ye başvuran Whan, “Partnerlerden biri alıngan, diğeri fazla analizci” yorumuyla açık iletişim önerisi aldı. Whan, yapay zekanın yüz okuma ve uyumluluk analizi gibi hizmetlerinden de memnun kaldı.

TAYLAND’IN GÜÇLÜ FALCILIK KÜLTÜRÜ

Tayland’da “Mor Doo” olarak bilinen falcılar, siyasetçilerden öğrencilere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Ancak bu hizmetler pahalı ve randevu almak zor deniliyor. Örneğin, Whan bir falcıya 599 baht (yaklaşık 750 TL) ödeyip aylar öncesinden randevu almak durumunda olduğunu belirtti.

Sosyal medyada ChatGPT’nin falcılık yapabileceğini düşünen Whan, yapay zekayı denemeye karar verdi. İlk deneyiminden sonra düzenli olarak yapay zekaya danışmaya başladı.

DİJİTAL FALCILIK GENÇLER ARASINDA POPÜLER

2025 araştırmasına göre, Tayland’daki gençler dijital ortamda “ruhani hizmetlere” yöneliyor. Özellikle dijital fal uygulamaları büyük ilgi görüyor.

TikTok fenomeni Jirapat Wangcharoen (27), hesabında ChatGPT ile fal bakma videoları paylaşıyor. Jirapat, gençlerin robotlarla konuşmayı insanlarla konuşmaktan daha kolay bulduğunu söylüyor.

Mahidol Üniversitesi’nden antropolog Ruchi Agarwal, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin gençleri bu tür hizmetlere yönelttiğini belirtiyor. Pandemi ve siyasi dalgalanmalarla büyüyen gençler, sosyal medya ve yalnızlık etkisiyle yapay zekaya sarılıyor.

GELENEKSEL FALCILARDAN TEPKİLER GELDİ

Bangkok’un ünlü astrologu Ajarn Par, yapay zekanın gerçek falcıların yerini alamayacağını savunuyor. “Doğru rehberlik için hayat tecrübesi gerekir. İnsan sezgisi robotlar tarafından taklit edilemez” diyen Par, duygusal bağ kurmanın önemine vurgu yapıyor. Ancak gençlerin teknolojiye olan ilgisi, geleneksel falcılık mesleğini tehdit ediyor. Yapay zeka, hem erişilebilirliği hem de düşük maliyetiyle falcılıkta yeni bir çağ başlatıyor.