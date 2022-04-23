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Sosyal medyada viral oldu! Görenler göbeğinin büyüklüğüne inanamadı

23.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan bir TikTok kullanıcısı hamilelik sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. 39 haftalık hamile olan Keva Denee isimli kadın göbeğinin büyüklüğüyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Hamilelik serüveni her anne için hem benzer hem de çok farklı özellikler taşır. Keva Denee hamilelik görüntüsü sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. 54 kilo olduğundan ve vücut anatomisi nedeniyle sadece göbek kısmının büyüdüğünden söz eden Denee, sosyal medya kullanıcılarını dikkatini çekti.

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KARPUZA BENZETTİLER

Sosyal medyda kullanıcılarının karnını karpuza benzetmesi üzerine TikTok hesabından eğlenceli bir paylaşım yapan Denee, sevenlerini kucağında bir karpuzla karşıladı. Denee’in paylaşımı kısa sürede 70 binin üzerinde izlenmeye ulaştı.

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Keva ayrıca hamilelik ve doğum sonrası oldukça yaygın bir durum olan diastasis recti adı verilen bir durumdan muzdarip olduğunu da açıkladı. Diastasis recti, karın bölgesindeki kasların hamilelik sırasında büyüyen bebeğe yer açmak için gerilmesi ve ayrılması olarak ifade ediliyor.

Hamilelik süreci sosyal medyada fenomen oldu! Görenler göbeğinin büyüklüğüne inanamadıHamilelik süreci sosyal medyada fenomen oldu! Görenler göbeğinin büyüklüğüne inanamadı


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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