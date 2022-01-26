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Hamilelik süreci sosyal medyada fenomen oldu! Görenler göbeğinin büyüklüğüne inanamadı

26.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarkalı anne Michella Meimer-Morsi üçüzlerine hamileyken göbeğinin büyüklüğüyle sosyal medyada fenomen olmayı başardı. Hamilelik sürecine dair paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Morsi, göbeğinin normalde daha farklı bir şekilde büyüdüğünü söyleyerek takipçilerine gösterdi. Morsi’nin takipçileri duruma inanamadıklarını ifade etti.

Hamilelik süreci sosyal medyada fenomen oldu! Görenler göbeğinin büyüklüğüne inanamadı

Her annenin hamilelik serüveni hem benzer hem de farklı özellikler taşır. Ancak Danimarka’da yaşan Michella Meimer-Morsi isimli bir kadının hamileliği diğerlerinden biraz daha farklı bir şekilde ilerledi ve genç kadın bu anları sosyal medya hesabından yayınlanmayı tercih etti. Hamileliğinin 35. haftasında üçüzleri Charles, Theodore ve Gabriel’i kucağına alan Morsi, , hamilelik yolculuğunu 260.000 takipçisiyle Instagram'da paylaşarak viral oldu.

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“EN ÇILGIN 36 SAAT”

hamile göbek kapak

İki çocuk annesi olan kadın doğumdan öncesinde karnının büyüme şekliyle herkesi şaşırtmayı başardı. Kadının göbeği, yukarı ya da aşağı yerine doğrudan büyüdüğü için insanların dikkatini çekti. Morsi, sezaryenden bir gün önce iç çamaşırı ve sabahlık içinde durduğu anları sosyal medyadan paylaştı. Doğumun bir gün öncesindeki gönderisine Morsi, “Önceki gün. Yarın sabah yedi kişilik bir aile olacağız. En çılgın 36 saatime giriş yapıyorum” notunu ekledi.

Morsi’nin paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi ve binlerce kişiye ulaştı. Morsi’nin göbeğini görenler “Aman Allah’ım bu nasıl bir görüntü?”, “Saygıdan başka söylecek bir sözüm yok” yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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